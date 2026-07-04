奇瑞汽車接管日產南非廠　花數百萬美金添設備　目標年銷10萬輛車

據路透社報道，奇瑞汽車正式接管日產（Nissan）位於南非羅斯林的汽車製造工廠。奇瑞官方聲明中表示，公司將在2027年中期在南非啟動整車生產之前，將投入數百萬美元對工廠進行升級並增添機械設備，希望將南非打造為該公司在非洲的製造、出口、研發及區域運營中心。



7月3日，奇瑞举行仪式，正式接管日产在南非工厂。（觀察者網）

日產今年1月公告，在滿足某些條件（包括獲得監管部門批准）的前提下，奇瑞將於2026年年中收購日產工廠的土地、建築物及相關資產，大多數與日產相關的員工將獲得奇瑞汽車公司的聘用，工作條款和條件與現在基本相同。

奇瑞汽車執行副總裁張貴兵7月3日在日產原工廠舉行的儀式上表示，「我們的長期目標，是將羅斯林工廠轉變為一個完整的汽車中心，集研發、供應鏈運營和培訓於一體，以支持奇瑞不斷擴大的業務佈局，並實現在南非年銷量超過10萬輛的目標。」

2026年1月8日，奇瑞新能源汽車股份有限公司石家莊分公司新能源汽車生產線。（新華社）

奇瑞已承諾保留該工廠現有的全部692名員工。張貴兵表示，該項目將在製造、供應鏈及相關服務領域創造近3000個直接和間接就業崗位。他透露，奇瑞計劃引進中國供應商，特別是在電動汽車和智能汽車零部件領域。

彭博社認為，收購日產在南非的汽車製造廠，是中國汽車品牌全球主導地位正日益增長的最新例證。路透社和美國《商業內幕》則提及，這一決定與日產全球重組計劃相符，該公司致力於在財務虧損和工廠產能低迷的情況下優化運營。

數據顯示，2025年12月，奇瑞超越日本的鈴木汽車（Suzuki ）公司，成為南非第二大乘用車銷售商。

奇瑞則在社交媒體發文稱「一個新時代即將來臨」，文中稱，「我們3日在南非接管一座工廠。從此刻起，奇瑞汽車將自豪地為南非服務，在南非製造。」

2026年6月3日，日產汽車公司宣布，正考慮讓位於英格蘭中部的新特蘭（Sunderland）工廠為中國奇瑞代工生產汽車。（日產英國官網）

非洲電動車市場規模將達214億

近年來，非洲多國政府出台支持電動汽車產業發展的政策措施。路透社去年援引報告預計，2027年非洲電動汽車市場規模將達到214億美元，2022年至2027年的平均年復合增長率有望達到10.2%。

南非作為非洲首個出台關於電動汽車製造、銷售和使用政策聲明的國家，同時也是非洲最發達的國家之一，成了中國車企擴軍非洲市場時的首要根據地。