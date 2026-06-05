日產英國工廠為提升開工率　擬為中國奇瑞代工生產汽車

近年業績低迷的日產汽車公司6月3日（周三）宣布，正考慮讓位於英格蘭中部的新特蘭（Sunderland）工廠為中國奇瑞代工生產汽車。據雙方近日簽訂的諒解備忘錄，雙方爭取在2027年度開始投產，此舉是通過增加產量來提升低迷的開工率。



綜合《共同網》與《英國廣播公司》報道，日產表示，將研究能否在其新特蘭工廠生產奇瑞的車型，並有可能在2027年開始投入生產。

根據這份不具約束力的諒解備忘錄，日產將繼續全資擁有該工廠並繼續聘用場內的所有員工。

日產負責非洲、中東、印度、歐洲和大洋洲業務的行政總裁Massimiliano Messina表示，該協議對新特蘭工廠的營運是重要的一步。

他表示：「我們期待在未來數月與奇瑞國際英國公司合作，最終確定一個對雙方都最有利的方案。」

5月，日產宣布將合併其位於新特蘭工廠的兩條生產線，這兩條生產線分別生產聆風（Leaf）、Juke（又稱英菲尼迪 ESQ）和逍客（Qashqai）車型。但日產表示，這項調整不會導致任何員工失業。

當時，日產表示正評估如何充分利用其工廠，並據報正與多間公司進行洽談。

報道指，如果能與奇瑞達成進一步協議，日產將使用一號生產線生產中國汽車，同時繼續利用二號生產線生產自己的車型。

2026年5月13日，日本橫濱，圖為日本國旗映照在日產汽車總部大樓的標誌上。（Reuters）

共同網引述海外媒體指，日產新特蘭工廠目前的開工率僅50%左右，持續低迷。