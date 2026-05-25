比亞迪奇瑞搶進歐洲工廠　英媒：中國車企正接管歐洲汽車製造業

中國電動車持續擴張海外市場，歐洲汽車產業正面臨深刻轉變。英國媒體指出，隨著歐洲車廠銷量下滑、產能過剩，部分汽車製造商已開始向中國競爭對手開放閒置產線甚至出售工廠資產，令歐洲汽車製造版圖出現重組趨勢。



英國《每日電訊報》報道指出，歐洲汽車產業原本對中國電動車採取防堵姿態，包括支持關稅措施與推動貿易壁壘，但隨著市場競爭加劇，部分車廠態度已出現轉變，開始轉向與中國企業合作。《每日電訊報》形容「時代變了」，中國企業正逐步接管歐洲衰敗工廠。

報道指出，這股趨勢由歐洲汽車巨頭斯泰蘭蒂斯（Stellantis）率先推動，該公司5月8日宣布深化與中國零跑汽車的戰略合作，除將西班牙薩拉戈薩工廠向零跑開放外，雙方還將聯合生產一款電動汽車。

外媒認為，這是大型西方車廠首次依靠中國技術強化歐洲產品線，也是西方車企首次向中國品牌提供歐洲生產設施。

汽車行業顧問西蒙．維西（Simon West）直言，這實際上標誌著歐洲相當一大部分汽車製造所有權開始轉移給中國人。

2026年3月27日：在曼谷國際車展（IMPACT Muang Thong）上，參觀者正在參觀比亞迪Atto 2汽車。 （Getty Images）

《每日電訊報》報道指出，在斯泰蘭蒂斯開創先例後，更多類似合作可能接連出現。日產汽車據報計劃將西班牙一座工廠出售給中國奇瑞汽車，並正洽談共享其位於英國桑德蘭的工廠設施，福特則考慮出售西班牙工廠部分股權給吉利汽車。

報道並稱，福士汽車（或譯福斯、大眾汽車）也在考慮與上汽、小鵬等中國企業共享裝配線。由於大眾目前在歐洲擁有約50萬輛汽車的過剩產能，尋求外部合作已成為選項之一。小鵬高層此前亦證實，曾與大眾等企業討論「在歐洲是否有合適的地點」。

至於中國電動車龍頭比亞迪則採雙軌布局。除在匈牙利自建工廠外，也積極尋找現有歐洲廠房作為生產基地。比亞迪方面表示，目前不僅在跟斯泰蘭蒂斯談，也在跟其他公司談，也正在歐洲尋找任何可用的工廠，因為比亞迪確實想利用這種閒置產能。

《每日電訊報》指出，歐洲汽車銷量至今仍未恢復至疫情前水準，產能過剩問題持續惡化，中國品牌則在多個歐洲市場快速擴張，令歐洲內部對製造業主導權流失感到憂慮。

歐洲改革中心研究員桑德．托爾多瓦（Sándor Tordai）提出，歐洲應採取更強硬的產業政策，包括要求中國企業僱用本地工人，並在電動車領域進行技術轉讓。

中國煙台，2026年3月31日，比亞迪車輛在山東省煙台市煙台港等待裝船出口。 （Getty Images）

面對中國企業持續擴張，歐盟近期推出《工業加速器法案》，針對電池、電動汽車等重點產業提出限制，包括外資持股不得超過49%、要求本地員工比例不低於50%，以及公共採購優先採用歐盟原產產品。

中國汽車工業協會5月22日發聲明批評，上述條款構成「不合理限制與制度性歧視」，嚴重干擾中歐正常產業合作與市場競爭秩序，並表示「嚴重關切、強烈不滿與堅決反對」。

商務部亦警告，若歐方無視中方建議，執意推動相關法案並損害中國企業利益，中方將採取反制措施。

但從商業角度出發，對歐洲車廠而言，把閒置工廠交由中國企業使用，可避免高昂的關廠成本與大規模失業帶來的政治壓力，同時有機會借助中國更低成本的供應鏈提升競爭力。

施密特汽車研究公司負責人馬蒂亞斯．施密特（Matthias Schmidt）認為，斯泰蘭蒂斯與中國企業合作，有望提升其利潤，並改善旗下品牌競爭力。