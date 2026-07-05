羈押近9個月後　北京錫安教會創辦人金明日獲釋抵美

2025年10月9日，中國警方在上海、北京、浙江等多地展開大規模拘捕行動，包括北京錫安教會創辦人金明日在內的30名地下牧師及教會成員被拘留。



錫安教會周日（7月5日）向法新社證實，北京錫安教會創辦人金明日已獲釋，並於美國獨立日（7月4日）當天抵達美國洛杉磯。



被羈押268天後，北京錫安教會創辦人金明日獲釋抵達美國洛杉磯。（路透社）

綜合法新社、BBC中文報道，成立於2007年的北京錫安教會是中國最大的非官方教會之一，擁有多個分堂，去年10月，中國警方在上海、北京、浙江等多地展開大規模拘捕行動，包括金明日在內的30名地下牧師及教會成員被拘留。報道指，金明日因涉嫌「非法利用信息網絡罪」被刑事拘留。其後18人被廣西北海市檢察院批准逮捕。

2018年，北京錫安教會被查封當日，教會的大樓門口有警員把守。（資料圖片）

2020年12月24日，中國基督徒在北京一座天主教堂參加聖誕彌撒。（Getty）

報道指，起初，金明日在三自教會（指中華人民共和國政府認可並管理的基督新教與天主教教會。其名稱源自於「自治、自養、自傳」的三自愛國運動原則，旨在擺脫境外教會干預，實行獨立自主辦教。）追尋信仰。2002年，他帶着妻子和女兒移居美國，在加州的一所神學院學習，他的兩個兒子也在那裏出生。

2007年，金明日一家搬回中國繼續他的工作。他決定建立一個獨立的教會，因為他無法再接受效忠中國政府的三自教義。

錫安教會最初是北京的一個小型家庭教會，只有20位信徒。但多年來，它不斷發展壯大，並開始在一棟辦公大樓的大廳裏舉行禮拜。

中美元首會晤後獲釋

美國總統特朗普（Donald Trump）今年5月訪華與國家主席習近平會晤時，曾提及釋放黎智英和金明日。據特朗普其後向記者透露，習近平稱黎智英的案件不同，要釋放他存在難度，但他承諾「將認真考慮釋放」金明日。

美國總統特朗普（Donald Trump）今年5月訪華與國家主席習近平會晤時，曾提及釋放黎智英和金明日。

2026年5月14日，中國北京，中國國家主席習近平歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左），2人會晤後握手。（Reuters）

「對華援助協會」上周六發表聲明，引述護送金明日登機的中方官員稱，金明日的獲釋是中美元首交流後促成的人道安排，並配合美國獨立日作為一項善意之舉。

據法新社報道，金明日的女兒Grace在教會分享的聲明中表示：「我們為這個巨大的神蹟感謝上帝，希望這是中國信徒和兩國關係積極轉變的信號。」

據日本共同社報道，在被捕的18人中，已有9人於6月獲釋，但金明日以外的其餘8名牧師仍被控詐欺等罪名。