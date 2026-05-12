特朗普將訪天壇　學者：他宗教意識很強　行程很大程度反映他口味

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）應國家主席習近平之邀，周三（13日）晚將抵達北京，展開其第二個總統任期的首次訪華行。期間，特朗普將會參觀天壇公園。5月12日，天壇突停止開放，宣布已購票者可獲退票。據悉，這將是天壇自1975年時任美國總統福特（Gerald Ford）訪華以來，再度迎來美國總統的訪問。



2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

據美國白宮公佈的行程，美國總統特朗普訪華期間，除了參加美中雙方一系列高層會晤，還將在5月14日下午，與國家主席習近平一起參觀明清兩代皇帝用於祭祀的天壇。

天壇公園11日發公告，指因「古建維護，2026年5月12日天壇公園祈年殿及圜丘、回音璧景點暫停開放」，已購票遊客可以按原途徑辦理退款。12日，天壇公園再發公告稱，天壇5月13日至14日暫停開放。

北京天壇公園。（天壇公園官網）

據《聯合早報》報道，11日，在天壇公園內著名景點祈年殿、皇穹宇附近，掛着「京A……JW」車牌的黑色私家車和商務車，從拍照的人群中緩緩穿行而過。北京車牌後綴為「JW」的車輛，通常是國家警衛用車，用於保障重要領導人的安全和出行。從現場一些細節可以判斷，高級別的保安措施正在緊鑼密鼓安排中。

天壇建於1420年（明永樂十八年），位於正陽門外東側，是明清皇家舉行「祭天」典禮的場所。初為天地壇，後歷經增建、改建，是世界現存規模最大、保存最完整的古代皇家祭天建築群。

2025年5月1日，來自澳洲的遊客在北京天壇公園祈年殿前留影。（新華社）

南京大學國際關係學院院長朱鋒受訪時解讀，天壇是中國古代舉行祭祀儀式的地方，特朗普是個宗教意識很強的人，這個行程「很大程度上反映了特朗普的口味」。

值得注意的是，1975年11月30日，時任美國總統福特（Gerald Ford）啟程訪問中國，這是在中美兩國未建交的情況下，美國總統第二次訪華。在為期5天的訪問中，福特與其夫人遊覽了北京市內的著名景點，其中包括天壇。