行程約10億公里 天問二號抵達目標小行星開展科學探測
撰文：朱加樟
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中國首個面向小行星探測的航天器——天問二號，成功於去年5月發射升空。央視6日（周一）報道，據國家航天局獲悉，天問二號探測器歷經約400天、行程約10億公里的「追星」之旅，於近日與小行星2016HO3成功交會，到達距離小行星20公里處，開始科學探測。
報道指，在抵近小行星過程中，探測器獲得小行星影像數據。同時，任務團隊利用探測器抵近過程中獲得的光學導航數據，改進了小行星星曆，將之前僅依靠地基觀測所確定的小行星位置誤差，由上百千米減小到千米量級。
後續，探測器將逐步開展更精細科學探測，獲取小行星形貌、物質成分、內部結構等信息，為做好採樣準備提供支撐。
據早前報道，天問二號總體任務周期大約是10年，其中用兩年半左右時間，完成對小行星2016HO3的伴飛、取樣並返回地球。此後則會繼續第二項任務：對主帶彗星311P的伴飛探測。
小行星2016HO3為地球準衛星 保留太陽系誕生原始信息
此次探測計劃分為雙階段科學考察：首要任務是對近地小行星2016HO3實施附著採樣，並返回地球，預計耗時26個月。軌道器隨後將開啟深空航程，對具有彗星活動特徵的小行星311P展開抵近觀測。
其中，2016HO3小行星是人類發現的第一顆地球準衛星，但並不是地球的天然衛星，也不屬於典型近地小行星，而是一顆軌道參數與地球幾乎相同、繞太陽公轉的小行星，因此它幾乎與地球同步繞太陽公轉，一直在地球附近「遊蕩」。據介紹，這類小行星保留著太陽系誕生之初的原始信息。
北京航空航天大學宇航學院副教授張曉天稱，這個小行星是研究太陽系形成和演化史的活化石，具有非常高的科學價值。