行程約10億公里　天問二號抵達目標小行星開展科學探測

中國首個面向小行星探測的航天器——天問二號，成功於去年5月發射升空。央視6日（周一）報道，據國家航天局獲悉，天問二號探測器歷經約400天、行程約10億公里的「追星」之旅，於近日與小行星2016HO3成功交會，到達距離小行星20公里處，開始科學探測。



2026年7月2日，天問二號探測器在距離小行星2016HO3約20公里處，拍攝的小行星圖像。（央視）

去年10月1日，國家航天局發布天問二號任務探測器在軌飛行期間獲取的探測器與地球合影圖像，引起網民關注。（央視）

報道指，在抵近小行星過程中，探測器獲得小行星影像數據。同時，任務團隊利用探測器抵近過程中獲得的光學導航數據，改進了小行星星曆，將之前僅依靠地基觀測所確定的小行星位置誤差，由上百千米減小到千米量級。

後續，探測器將逐步開展更精細科學探測，獲取小行星形貌、物質成分、內部結構等信息，為做好採樣準備提供支撐。

據早前報道，天問二號總體任務周期大約是10年，其中用兩年半左右時間，完成對小行星2016HO3的伴飛、取樣並返回地球。此後則會繼續第二項任務：對主帶彗星311P的伴飛探測。

去年5月29日淩晨1時31分，我國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功將天問二號的測器發射升空。(新華社圖片)

行星的測工程天問二號任務計劃去年5月29日實施發射。（國家航天局）

小行星2016HO3為地球準衛星 保留太陽系誕生原始信息

此次探測計劃分為雙階段科學考察：首要任務是對近地小行星2016HO3實施附著採樣，並返回地球，預計耗時26個月。軌道器隨後將開啟深空航程，對具有彗星活動特徵的小行星311P展開抵近觀測。

其中，2016HO3小行星是人類發現的第一顆地球準衛星，但並不是地球的天然衛星，也不屬於典型近地小行星，而是一顆軌道參數與地球幾乎相同、繞太陽公轉的小行星，因此它幾乎與地球同步繞太陽公轉，一直在地球附近「遊蕩」。據介紹，這類小行星保留著太陽系誕生之初的原始信息。

北京航空航天大學宇航學院副教授張曉天稱，這個小行星是研究太陽系形成和演化史的活化石，具有非常高的科學價值。

天問二號任務。（中國航天科技集團科學技術委員會官方科普微博）