6日輸光6000萬澳元　趙薇前夫黃有龍贏訴訟　獲判無需還數億利息

近日，香港高等法院官網披露了一份近百頁的判決書，將趙薇前夫黃有龍拖延多年、涉及數億港元中介服務費及利息的跨境賭債糾紛，再度拉回公眾視野。



據判決書，黃有龍作為本案被告，因2015年在澳大利亞珀斯皇冠賭場累計輸掉6000萬澳元（按當時匯率兌換約2.83億元人民幣）賭資，被本案原告即該賭場前營銷高管蔡一鳳起訴追索年化24%逾期利息。



經審理，本案法官駁回原告全部訴訟請求，認定涉案博彩信貸合同關係發生於太陽城博彩推廣有限公司與黃有龍之間，原告僅為業務中介，無權單獨向黃有龍主張巨額利息，同時判令原告承擔本案全部訴訟費用。蔡一鳳表示將提起上訴。



趙薇同黃有龍近年傳出婚變。（築夢者之龍行天下微博圖片）

趙薇同丈夫黃有龍投資有道，身家方面豬籠入水。（視覺中國）

兩度周轉借貸 豪賭輸光6000萬澳元

黃有龍此次賭債糾紛，需從2015年初說起。

彼時，黃有龍兼具多重公眾身份，為人所熟知的是其為影視明星趙薇配偶，名下配備私人飛機，常年往來海外從事投資與休閒活動；原告蔡一鳳的工作任務則是招攬高凈值客戶、協調賭場貴賓博彩信貸。

2015年2月下旬，在蔡一鳳的安排下，黃有龍前往珀斯皇冠賭場（以下簡稱「皇冠」）參與賭博，並向蔡一鳳申請大額籌碼信貸。因黃有龍當時已在多家賭場背負存量賭債，皇冠集團內部風控拒絕直接向其發放大額信貸額度，要求蔡一鳳尋找第三方承接這筆信貸業務風險。

港澳博彩中介行業龍頭太陽城博彩推廣有限公司（又稱「太陽城」），由此進入該交易鏈條。判決書披露，該公司唯一股東為周焯華，蔡一鳳的母親林女士、表哥司先生均為太陽城投資方。

蔡一鳳還被傳言是周焯華（彼時太陽城實控人，綽號為洗米華）的「表親」，不過，判決書顯示二人並沒有任何血緣關係。依托蔡一鳳的人脈紐帶等特殊資源，一項精心設計的「內部賭場安排」隨即落地，用以規避皇冠直接放貸的風險。

蔡一鳳既稱她代其母及一名叫「南哥」的親戚曾向黃有龍討債，但又稱她才是幕後的老闆。(陳曉欣攝)

據判決書，相關放貸安排是：太陽城出面從皇冠獲取總額4000萬澳元的籌碼，並轉交給黃有龍；林、司二人作為擔保方，負責向太陽城償還款項，再由二人通過原告向黃有龍追索。

值得注意的是，皇冠不向太陽城收取任何利息，太陽城亦不對林、司二人計息，相當於搭建了一條零成本的資金通道。

圖片來源：香港高等法院官網判決書原文

2015年2月25日，黃有龍飛抵珀斯，攜4000萬澳元籌碼入場。僅兩天時間，這筆巨額籌碼便輸個精光。

黃有龍旋即要求追加信貸。於是，蔡一鳳和林、司二人再度運作，利用林、司應得的賭場中介傭金進行抵消，使黃有龍再度獲得2000萬澳元籌碼。

戲劇的是，這2000萬澳元同樣在短短幾天內很快就輸光。至此，黃有龍6天之內便輸光了6000萬澳元。

圖片來源：香港高等法院官網判決書原文

蔡一鳳稱，其與黃有龍就上述兩筆信貸達成了口頭協議：第一筆4000萬澳元須在3個月內按1澳元兌6.30港元的匯率還款，第二筆2000萬澳元須在1個月內還款，若逾期，則均需支付年息24%的利息。

6000萬澳元徹底輸光，疊加中介服務費及利息，折合成港元計算，涉案金額已有數億港元。不過，黃有龍否認其與原告個人存在口頭協議。

圖片來源：香港高等法院官網判決書原文

轉賬、支票、香港豪宅抵債連環安排

賭資全額虧損後，黃有龍啟動多渠道分期清償流程。判決書完整還原了2015年至2019年間多筆資金交付、擔保、房產抵債細節，各類履約憑證、支票、房產買賣協議均作為庭審核心證據。

2015年3月25日至7月2日期間，黃有龍及其實控企業智龍環球集團控股有限公司，分多筆向蔡一鳳及其全資企業Marvella集團（香港）有限公司累計支付1.43億港元。

黃有龍還通過私人助理開出三張面值各6000萬港元的支票，合計1.8億港元，於2015年6月28日交付原告，作為兩筆博彩信貸債務的履約擔保。

圖片來源：香港高等法院官網判決書原文

2015年7月28日，蔡一鳳填寫自己的姓名作為收款人希望兌付支票，銀行直接予以拒付。

資金兌付受阻後，雙方商議以香港富豪海灣的房產折價抵償部分欠款。該房產登記在黃有龍友人李女士名下，市場估值7000萬港元，雙方約定以其中6500萬港元沖抵賭債差額。

2015年8月10日，蔡一鳳與其弟弟作為買方、李女士作為賣方，簽署房產買賣協議。當日，黃有龍向蔡一鳳支付了1000萬港元，以供蔡一鳳繳納購房保證金。

蔡一鳳隨後搬進了富豪海灣，並開始對其進行裝修。但黃有龍遲遲未補足剩餘購房尾款，因賣方李女士威脅終止交易，蔡一鳳自行出資結清全部房款，該物業直至2017年9月15日才正式完成產權過戶。

鑒於黃有龍持續違約，大約在2015年底，太陽城實控人周焯華正式介入這場債務糾紛，成為推動全額結清的關鍵節點。

由於周焯華的介入，2016年2月2日至2019年11月11日期間，黃有龍直接向太陽城還款約2.73億港元。2019年9月17日，太陽城簽署解除契約，確認6000萬澳元全部博彩信貸債務清償完畢，黃有龍就此免除對應還款責任。

黃有龍的債主究竟是誰？

據判決書，本案的核心爭議在於：與黃有龍存在博彩信貸合同關係的主體，究竟是蔡一鳳，還是太陽城？

蔡一鳳主張，自己以個人身份與黃有龍達成了兩份口頭貸款協議，約定逾期24%年息，即便黃有龍已向太陽城結清本金，利息債權獨立存在，理應另行賠付。

蔡一鳳認為，不管是以她個人名義，還是以她作為林、司二人隱名代理人的名義，她都有權單獨向黃有龍追索逾期利息。轉賬、三張拒付支票、豪宅抵債記錄均可佐證雙方存在直接債權債務關係。

黃有龍進行了抗辯，承認其在原告安排下赴澳賭博並獲6000萬澳元信貸，但堅稱這些博彩信貸是由太陽城提供的。蔡一鳳僅承擔客戶引薦、協調中介職能，從未自行出資提供賭資，不承擔信貸壞賬風險。

黃有龍還稱，在整個交易鏈條中，皇冠對太陽城免息，太陽城對林、司二人免息，各方從未約定單獨向中介支付高額罰息。自債務產生後，他所有的正式還款對接對象均為太陽城，調解、對賬流程由周焯華主導，林、司二人從未單獨向其催收欠款。

對於向蔡一鳳轉賬的1.43億港元，黃有龍解釋是應蔡一鳳請求，由她代為轉交太陽城償債，並非直接向她償還個人債務。

對於開出的三張支票，黃有龍稱用途是交給太陽城作為擔保，蔡一鳳違背約定擅自填寫她的姓名並企圖兌付。

對於富豪海灣的房產，黃有龍申明，500萬港元的差額為無償贈予新婚紅包，不屬於債務抵扣。

圖片來源：香港高等法院官網判決書原文

此外，黃有龍的代理律師補充舉證，2019年7月下旬，司作為太陽城提供博彩信貸的代理人，曾與黃有龍通話，明確表示案涉債務歸屬於太陽城或皇冠，與蔡一鳳無關。

圖片來源：香港高等法院官網判決書原文

經審理，香港高院法官得出了三項結論：第一，是太陽城向黃有龍提供了6000萬澳元的博彩信貸，合同交易關係存在於太陽城與黃有龍之間；第二，蔡一鳳並未以個人身份與黃有龍訂立其聲稱的兩份口頭信貸協議，所謂協議並不存在；第三，黃有龍從未同意向蔡一鳳支付逾期利息，蔡一鳳無權收取。

基於以上認定，法院駁回蔡一鳳對黃有龍及其公司智龍環球的全部訴訟請求；對於三張早已過期多年的支票，法官認為無需再給予任何宣告性或禁令性的救濟；同時宣布由蔡一鳳承擔被告全部庭審開支。

圖片來源：香港高等法院官網判決書原文

記者注意到，從境外賭場貴賓大額博彩信貸情況來看，依托持牌中介機構開展多層級資金流轉的情況時有發生。依靠人情紐帶維系、僅口頭約定卻未簽署完備書面債權協議的灰色操作模式，極易滋生類似本案的二次糾紛，相關追索債權訴求將難以獲得法庭支持。