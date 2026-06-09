蔡一鳳向黃有龍追逾億　蔡母指家族生意太龐大　數千萬轉帳沒記錄

亞視前執行董事盛品儒妻子蔡一鳳，向影星趙薇前夫黃有龍追討逾億元債款利息案，今（9日）在高等法院續審。蔡一鳳母親供稱，她稱與黃有龍的交易，由其女兒處理，辯方指黃曾還款，並追問蔡母相關的轉帳紀錄時，蔡母稱其家族生意太龐大，數千萬元的轉帳沒作記錄。



黃有龍的助手亦有出庭作供，他稱曾應黃指示發出3張空白支票，並稱該些支票只作「認帳」，不可兌現。他後來得知有人拿去兌現，並被銀行彈票，他聞言感到很荒謬。



原告蔡一鳳，由大律師林瀚基代表；被告Chow Hai Yen及黃有龍，由大律師鄧建文代表。

蔡天鳳拿著名牌手袋與母親到法庭出席聆訊。(陳曉欣攝)

蔡一鳳(右)是亞視前行政總裁盛品儒(左)的妻子。（施玲玲攝）

蔡一鳳既稱她代其母及一名叫「南哥」的親戚曾向黃有龍討債，但又稱她才是幕後的老闆。(陳曉欣攝)

蔡母稱家族生意龐大 數次千萬屬等閒

蔡一鳳母親今早出庭接受辯方盤問，辯方律師指，黃有龍曾給她的1.4億元，問她當中5000萬元是否巿轉了給施先生，即「南哥」。蔡母稱她轉了其中3分之1，但忘記是4000萬或5000萬。辯方質疑這樣大額的轉帳，必定會有記錄，蔡母否認，並稱其指家族生意龐大，數千萬元亦是等閒。

轉帳無紀錄因在股票及物業市場抵消了

辯方續指，沒文件支持蔡母曾參與黃有龍和「南哥」的交易。蔡母反駁，指交易由女兒處理，女兒有向她交代。辯方質疑，沒有文件支持母女有轉帳紀錄，蔡母指款項在股票及物業市場投資中抵消了。

被告周海源稱，曾按黃有龍指示開出空白支票以用作「認帳」，後來知有人拿去兌現感荒唐。(陳曉欣攝)

另一被告黃有龍(右)，是影星趙薇的前夫，趙早前透露，兩人已離婚多年。（微博圖片）

黃曾指示轉帳4000萬予蔡一鳳

被告Chow Hai Yen（音譯周海源）其後作供，他稱案發時任黃有龍的私人助理，應黃曾指示用他帳戶轉帳4000萬元予蔡一鳳，以償還賭債，他知道蔡是太陽城集團的代理人，款項由蔡代償還太陽城。

曾發出3張空白支票作認帳之用

周續稱，他亦曾按黃指示發出的3張空白支票，但只能作「認帳」之用，但指該些支票不可以兌現，支票上亦沒有填銀碼和收款人，留待法務部處理，因為未知要填澳洲皇冠賭場，還是太陽城集團。

周稱不知黃與蔡之間的瓜葛

周被盤問時自言信任黃有龍，故願意動用個人帳戶，但他對黃此前借貸信用額作賭本，及黃與蔡一鳳之間的瓜葛並不知情；他也否認黃是欠蔡的債，並指空白支票並非簽發予蔡一鳳的。

竟有人拿支票去兌現感荒唐

周又稱，他在2019年才得悉該些空白支票，曾經被人拿去兌現，並被銀行彈票，周直言感到：「好荒謬、荒唐。」周稱之後有人叫他和黃總（黃有龍）支付500萬元，否則：「會拿這個東西去做文章。」周稱最終對方拿了一張支票去法院提訴訟，周稱他當時是覺得受到威脅的。

案件編號：HCA 474/2019