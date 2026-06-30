蔡一鳳向趙薇前夫黃有龍追逾億元　稱曾為黃作債務安排　被裁敗訴

亞視前執行董事盛品儒妻子蔡一鳳，指影星趙薇前夫黃有龍於2016年在澳洲賭場輸錢，指黃輸掉4000萬澳元後，她有份協助黃獲賭場多借2000萬澳元，蔡並稱曾為黃作擔保，惟黃只還了本金，未有還利息等，蔡因而向黃及其助理等追討逾億元。案件本月初在高等法院聆訊，法官今（30日）下判辭裁定蔡一鳳敗訴，蔡並需支付訟費。



蔡指黃開出的1.8億元支票跳票

原告蔡一鳳，由大律師林瀚基代表；被告黃有龍及Chow Hai Yen(譯音周海源)，由大律師鄧建文代表，Chow是黃的助理。本案源自黃有龍十多年前在澳洲皇冠賭場的債務，蔡的說法指，黃自2015年起已開始欠債，她指黃到2019年只還了本金，但一直未有支付利息，又指黃曾給她的1.8億元支票擔保跳票，故她在2019年入稟興訟。

蔡一鳳既稱她代其母及一名叫「南哥」的親戚曾向黃有龍討債，但又稱她才是幕後的老闆。(陳曉欣攝)

蔡一鳳(右)與母親亦有作供，她曾稱因家族生意太龐大，有些數千萬的數目未有作記錄。(陳曉欣攝)

蔡一鳳(左二)是亞視前行政總裁盛品儒(左一)的妻子。（小紅書）

盛品儒早前因病逝世，他生前常與蔡一鳳出席活動。（VCG）

蔡指其母是太陽城下線

蔡一鳳在審訊透露，她畢業於廈門大學金融系，有會計牌照。她和母親，及親戚「南哥」，同是太陽城的下線。她指蔡母曾在太陽城投資2000萬港元保證金，用以放款，可帶客人入賭場，並賺取碼仔的利潤（疊碼仔）。

指黃在澳洲賭場欠下6千萬澳元

蔡又指，黃有龍早年在澳洲皇冠賭場輸了4000萬澳元，皇冠一度基於風險太大拒再借錢，蔡其後為黃作擔保，助黃向太陽城集團借多2000萬澳元，黃最終合共欠下本金6000萬澳元。

蔡稱曾為黃的債務變簡單對數

蔡稱，2016年她、黃及太陽城曾就「三角債」變成簡單的對數，一條是黃有龍對太陽城，另一條數是蔡對太陽城。黃有龍同意付3.339億港元予皇冠，太陽城則須付2.2億港元給皇冠。

辯方質疑未有黃的相關欠債記錄

辯方質疑，蔡企圖把債務說成是「南哥」的人和蔡母借出的，與太陽城無關。蔡否認並稱：「我係專業嘅，做咗十幾廿年賭場。」辯方再指，若蔡對數時黃仍欠利息，蔡理應會即時提出；若黃欠債未還，應有記錄黃的還款日子以計算利息。蔡稱當時沒討論她應得的1.58億利息。她不知道黃何時能夠還錢，故一直未計利息。但黃現拖數幾年，如她不計利息，會做壞行規，又謂：「啲賭場同疊碼仔鬧死我添。」

蔡一鳳作供時，提及由周焯華(圖)，綽號「洗米華」，在澳門經營的太陽城集團，又提及周在澳門被判監18年。（資料圖片 / 符祥定攝）

黃有龍(右)是影星趙薇(左)的前夫。黃的律師指黃身在法國，因身體狀況不直坐長途機，他未有出庭作證。（資料圖片）

另一被告周海源(前)稱，他曾按黃有龍指示開出空白支票，但稱只用作「認帳」，後來知有人拿去兌現感荒唐。(陳曉欣攝)

蔡稱獲南哥同意用其訊息作證據

蔡作供時強調，她才是達成與黃債務的幕後老闆。她又指「南哥」未有親身追債，因綽號「洗米華」的太陽城集團主席周焯華被判監18年，太陽城廳主四散，蔡指有些廳主：「好驚喺呢啲地方出現。」指南哥已同意她用相關訊息作證據。

法官即指「華哥」已鋃鐺入獄，問「南哥」還怕甚麼？蔡稱澳門司法機關仍在追查廳主和疊碼仔，她相信「南哥」有心理壓力，她又否認因擔心「南哥」的證供對她不利而沒傳召「南哥」。

黃的助理稱曾轉4千萬予蔡還賭債

黃有龍的律師曾表示黃現身法國，因心臟不佳，不宜坐長途機，他申請視像作供被拒後，並無出庭作證。

另一被告Chow Hai Yen有出庭作供，他稱案發時任黃有龍的私人助理，並曾應黃曾指示用其帳戶轉帳4000萬元予蔡一鳳，以償還賭債，他知道蔡是太陽城集團的代理人，款項由蔡代償還太陽城。

發空白支票只作認帳不可以兌現

他稱曾按黃指示發出3張空白支票作「認帳」之用，但該些支票不可以兌現，支票上亦沒有填銀碼和收款人，要留待法務部處理，因為未知收款者要填澳洲皇冠賭場，還是太陽城集團。

對支票被兌現感荒唐

他自言信任黃有龍，故願意動用個人帳戶，但他對黃此前借貸信用額作賭本，及黃與蔡一鳳之間的瓜葛並不知情；他也否認黃是欠蔡的債，並指空白支票並非簽發予蔡的，對支票被私自兌現感到：「好荒謬、荒唐。」

案件編號：HCA 474/2019