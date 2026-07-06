珠江流域77條河流發生超警洪水　水利部發布洪水黃色預警

受颱風「美莎克」及其外圍雨帶影響，7月4日以來，珠江流域有77條河流發生超警洪水，個別水庫出現重大險情。

7月6日上午11時，珠江防汛抗旱總指揮部將防汛防颱風應急響應提升至Ⅱ級，珠江委同步將洪水防御應急響應提升至Ⅱ級。

水利部信息中心發布洪水黃色預警，提醒廣西、廣東等省份相關地區注意防範。



《央視新聞》報道，7月4日以來，珠江流域西江幹流及支流柳江、郁江、桂江等江河出現明顯漲水過程，77條河流發生超警洪水，超警幅度0.02～5.80米，40條河流出現有實測資料以來最大洪水，個別水庫出現重大險情。

（中國水利）

據預測，流域強降雨仍將維持，西江、郁江可能發生編號洪水，柳江、桂江、南流江、北流河等主要江河將出現大幅漲水過程，強降雨區內發生中小河流超警洪水和山洪地質災害風險極大，流域防汛形勢嚴峻複雜。

根據《珠江防汛抗旱總指揮部防汛抗旱應急預案》《珠江流域（片）水旱災害防御應急響應工作規程》，珠江防總決定於7月6日11時將防汛防颱風應急響應提升至Ⅱ級，珠江委同步將洪水防御應急響應提升至Ⅱ級。