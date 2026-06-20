有片｜貴州特大暴雨路面積水深1米　車輛被沖走「倒豎葱」入溝渠

6月18日至19日凌晨，貴州省黔南州羅甸縣遭遇特大暴雨。據當地多位居民發布現場影片顯示，大水將多輛電單車沖走，有汽車被沖入河道溝渠。



6月19日，羅甸縣當地應急、氣象等部門表示，暫未接到人員傷亡的報告，目前正在進行道路搶修工作。



6月18日至19日凌晨，貴州省黔南州羅甸縣遭遇特大暴雨，當地多位居民發布的影片顯示，大水甚至將車輛沖入河道溝渠裏。（影片截圖）

6月18日至19日凌晨，貴州省黔南州羅甸縣遭遇特大暴雨，當地多位居民發布的影片顯示，大水甚至將車輛沖入河道溝渠裏。（影片截圖）

多輛電單車被水流沖走 汽車「倒豎蔥」入河道

《極目新聞》報道，據貴州省氣象局19日早上發布的信息，6月18日6時至19日6時，黔南州羅甸縣龍坪鎮降雨量達220.3毫米。當地多位居民拍攝的影片顯示，羅甸縣夜間暴雨如注，多輛停在路上的電單車被水流沖走。路面上積水將近1米深。19日上午，居民還發現有車輛被沖入河道溝渠裏。

當地多位網民發布影片。（抖音）

路面上積水將近1米深。（影片截圖）

另有影片顯示，在龍坪鎮一條溝渠內，一輛白色汽車倒栽在一條溝渠邊，邊上還有多輛車受損。附近商戶表示，其中一台受損車的車主就住在附近，凌晨雨勢太大將車沖走。

一輛白色汽車倒栽在一條溝渠邊，邊上還有多輛車受損。（抖音）

一輛白色汽車倒栽在一條溝渠邊，邊上還有多輛車受損。（抖音）

龍坪鎮政府工作人員介紹，被沖到溝裏的車已被吊起運走，當地多部門工作人員還在清理淤泥。該鎮轄區有道路被沖毀還有滑坡，搶修工作也在進行。

18日下午，該鎮上已按照縣裏的調度，疏散了風險點的居民。截至19日晚，尚未接到人員傷亡的報告。

當地氣象部門：本次雨量超前2次特大暴雨

據此前報道，今年5月中旬和6月初，羅甸縣也曾遭遇大暴雨。當地氣象部門工作人員介紹，此次的雨量超前兩次。19日0時31分，羅甸縣氣象台將暴雨橙色預警升級為紅色。另據中央氣象台預報，6月19日至21日，江南北部、江淮、貴州、廣西等地將有強降雨，部分地區累計雨量100至250毫米，局地超過400毫米，暴雨致災風險高。