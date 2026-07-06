解放軍成功試射潛射戰略導彈　外交部：不針對任何特定國家和目標

據新華社報道，7月6日，中國解放軍海軍一艘戰略核潛艇中午12時01分向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，準確落入預定海域。



同日，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上稱，這是中方年度軍事訓練的例行性安排，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。



中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

中國外交部發言人毛寧星期一（7月6日）在例行記者會上回答有關中國海軍試射潛射戰略導彈的問題時說：「關於你提到的這個問題，中方已經發佈了消息，具體情況建議你向主管部門了解。」

「我可以告訴你的是，這是中方年度軍事訓練的例行性安排，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。」

中國海軍094型戰略核潛艇。（鼎盛軍事）

值得注意的是，據路透社，在中國試射潛射戰略導彈同日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）到斐濟首都蘇瓦（Suva），與斐濟總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）見證簽署和平海洋聯盟（Ocean of Peace Alliance ）簽署儀式後，一同會見傳媒。

阿爾巴尼斯表示，有關協議推動相互防衛承諾，而且正值雙方有此需要的一刻。他提到，假如斐濟遭外來勢力攻擊，澳洲將全力捍衛斐濟及其主權。

圖為2026年7月6日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）到斐濟首都蘇瓦（Suva），與斐濟總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）見證簽署和平海洋聯盟（Ocean of Peace Alliance ）。（AAP/Mick Tsikas via REUTERS）

據《聯合早報》，巴布亞新幾內亞外長特卡琴科（Justin Tkatchenko）、澳洲外長黃英賢（Penny Wong）和新西蘭政府消息人士星期一受詢時稱，中方已向他們通報導彈試射計劃。黃英賢形容，此次發射將破壞地區穩定。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong），圖為2025年12月8日澳洲外長黃英賢出席在國務院舉行的澳美部長級諮詢（AUSMIN）時發表講話。（Reuters）

日本官方星期一證實，日本駐華使館事前接獲中方關於試射導彈的通知，但在聲明中強烈要求中國重新考慮此次彈道導彈試射，以免導彈飛越日本領空等，對日本安全構成威脅。