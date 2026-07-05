至少7艦部署西太平洋　專家：中國海軍有能力切斷多國「演習鏈」

自6月下旬以來，日本防衛省連續發布多條有關中國海軍在日本周邊活動的消息。

《央視軍事》報道，日本防衛省統合幕僚監部官網頁面幾乎被有關中方艦艇活動的消息「霸屏」。6月25日至7月1日期間，日方共發布了10條中國海軍的相關消息，其中，6月29日當天發布了5條相關消息。



據報道，從日方發布的信息看，中國海軍目前至少有7艘軍艦，部署在西太平洋。

從日方發布的信息看，中國海軍目前至少有7艘軍艦，部署在西太平洋。（央視軍事）

西安艦由上海江南造船廠建造。（資料圖片）

6月24日至25日，052D導彈驅逐艦西寧艦和貴陽艦，經對馬海峽進入日本海；6月26日，054A導彈護衛艦安陽艦，經宮古海峽進入西太；6月27日，052D導彈驅逐艦蘇州艦，經橫當水道進入西太；6月27至28日，054A導彈護衛艦鹽城艦、一艘綜合補給艦、055驅逐艦南昌艦，經大隅海峽進入西太。

6月29日，中國海軍電子偵察船，經橫當水道進入西太；6月29日，052C導彈驅逐艦西安艦，經大隅海峽進入西太；6月30日，055驅逐艦東莞艦，經宮古海峽進入西太；7月1日，054A導彈護衛艦湘潭艦，經宮古海峽進入東海。

軍事專家杜文龍。（央視軍事/資料圖片）

東莞艦。（新華社）

軍事專家杜文龍表示，中國海軍組織多型艦艇，在第一島鏈密集展開實戰演訓行動，主要有兩個目標。第一，顯示中國海軍實戰水平，編隊訓、 遠洋訓練、實戰訓練相互組合。

第二，切斷對方「演習鏈」。目前周邊演習特別多，特別是美國所主導的「肩並肩」演習，包括「堅毅之龍」、「勇敢盾牌」等演習都在周邊密切進行，也說明周邊大國與盟國相互組合，正在把「第一島鏈」變成「演習鏈」。中國海軍必須顯示自己在周邊的能力，通過艦艇反覆穿越，證明針對中國周邊所謂的「演習鏈」、「導彈鏈」，包括其他的「能力鏈」，都將被中國海軍的遠洋能力逐個打破。