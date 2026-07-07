七七事變89周年　日本漁船闖釣魚島赤尾嶼領海　中國海警依法驅逐

適逢「七七事變」89周年，中國海警局新聞發言人姜略表示，今日（7月7日），日本「瑞寶丸」號漁船非法進入中國赤尾嶼領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。



姜略強調，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方敦促日方立即停止在該海域的一切侵權挑釁行徑。中國海警將持續在釣魚島及其附屬島嶼領海內開展維權執法，維護國家領土主權和海洋權益。

赤尾嶼為釣魚島列島東端的島嶼，距離釣魚島約110公里。釣魚島列島的主要島嶼包括釣魚島、黃尾嶼、赤尾嶼、北小島、南小島等等。

值得注意的是，今日是「七七事變」89周年，1937年7月，日本藉口士兵失蹤攻入北京宛平城，發動七七事變。這一天成為日本帝國主義全面侵華戰爭的開始，亦是中國展開全面抗日戰爭的標誌性事件。