七七事變89周年 日本漁船闖釣魚島赤尾嶼領海 中國海警依法驅逐
撰文：鄭寧
出版：更新：
適逢「七七事變」89周年，中國海警局新聞發言人姜略表示，今日（7月7日），日本「瑞寶丸」號漁船非法進入中國赤尾嶼領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。
姜略強調，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方敦促日方立即停止在該海域的一切侵權挑釁行徑。中國海警將持續在釣魚島及其附屬島嶼領海內開展維權執法，維護國家領土主權和海洋權益。
赤尾嶼為釣魚島列島東端的島嶼，距離釣魚島約110公里。釣魚島列島的主要島嶼包括釣魚島、黃尾嶼、赤尾嶼、北小島、南小島等等。
值得注意的是，今日是「七七事變」89周年，1937年7月，日本藉口士兵失蹤攻入北京宛平城，發動七七事變。這一天成為日本帝國主義全面侵華戰爭的開始，亦是中國展開全面抗日戰爭的標誌性事件。
中國海警釣魚島海域救援台灣失火漁船 船上7人有6人獲救救援持續中國海警巡航釣魚島畫面首度公開 專家：位於12海里領海範圍內中國海警連續45日現釣魚島 年度巡航355日追平2012年後最高紀錄中國海警局：日本漁船非法進入釣魚島領海 海警依法驅離日方展示釣魚島「證據」證主權 外交部斥：斷章取義，站不住腳