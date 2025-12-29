中國海警連續45日現釣魚島　年度巡航355日追平2012年後最高紀錄

12月29日，東部戰區進行圍台軍演「正義使命-2025」之際，據台媒《東森新聞》報道，日本海上保安廳巡視船今日發現，有4艘中國海警局船隻航行在釣魚島（日本稱尖閣諸島）周邊領海外側的接續水域。



這不僅標誌著中國海警已連續第45天出現在該海域，更意味著中國船隻在釣魚島周邊的年度巡航總天數已達355天，追平了自2012年「日本宣佈釣魚島國有化」以來的年度最高紀錄，與去年的史上最多天數持平。



據日本第11管區海保本部披露信息，此次被觀測到的4艘中國海警船均配備了機關炮，日方對中國海警船進行嚴密監視。

今年中國船隻在釣魚島周邊巡航的總天數已累計達到355天。（中國海警局官網）

另據此前報道，2025年11月17日16日上午10點15分左右起，4艘中國海警船隻相繼駛入釣魚島周邊海域，上午11點45分前後陸續駛出。日本內閣官房長官木原稔在17日的記者會上表示，通過外交渠道向中方抗議。中國海警16日則發佈消息表示，此次行動是中國海警依法開展的維權巡航活動。

海警1301正在釣魚島海域巡航。(微博@神機軍師）

據台媒盤點報道，隨著今年即將結束，外界預期中國船隻在釣魚島海域的活動天數恐將打破去年紀錄，創下歷史新高。