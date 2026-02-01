中國海警巡航釣魚島畫面首度公開　專家：位於12海里領海範圍內

《環球時報》報道，在中國海警今日（2月1日）推出的宣傳片中《執法於海》，首度公開了中國海警巡航釣魚島的畫面，相關專家表示，片中可以清晰地看出中國海警艦船距離釣魚島的距離很近，位於釣魚島12海里領海範圍內。



1月30日，中國海警局局長張建明在訪談中表示，五年來，中國海警累計動用艦艇55萬艘次、航空器6000架次遂行海上維權任務，組織釣魚島領海巡航134次，2025年釣魚島巡航天數達357天。



中國海警1306、2303、2305艦多次參與釣魚島巡航。（中國海警）

宣傳片中公布了諸多近些年來中國海警開展海上維權執法、打擊海上犯罪、實施海上救援的畫面，其中包括中國海警巡航釣魚島的畫面，這也是中國海警首度公開在這一熱點地區巡航的現場畫面，近些年來多次在中國釣魚島參與巡航的中國海警1306、2303、2305艦均在片中亮相。

中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所研究員楊霄稱：「雖然此次公開的畫面較短，但可以清晰地看到，中國海警艦船與釣魚島的距離很近，可以肯定的是，這是中國海警艦船在釣魚島領海範圍開展巡航的畫面。」楊霄表示，這反映出近些年來中國海警在釣魚島開展巡航的一種常態，即持續且穩定地位於釣魚島領海範圍內開展巡航。

中國海警巡航釣魚島的畫面首度公開。（截圖）

1月30日，中國海警局組織海上執法專題訪談。中國海警局局長張建明在訪談中表示，五年來，中國海警累計動用艦艇55萬艘次、航空器6000架次遂行海上維權任務，組織釣魚島領海巡航134次，2025年釣魚島巡航天數達357天，常態化開展東海、南海、黃海定期維權巡航，台島及其附屬島嶼周邊海域執法巡查和黃岩島領海及周邊區域執法管控。