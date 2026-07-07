2026上半年菲律賓發生7宗中國公民綁架案　綁匪受害者均為中國人

7月7日，中國駐菲律賓大使館通報，2026年上半年菲律賓共發生7宗涉及中國公民的綁架案，雖然案件總數較去年同期下降36%，但涉案綁匪均為中國籍。



通報稱，7宗綁架案存在共同點，受害人均是在菲長期工作、生活、學習的中國人，綁匪均為中國籍，作案地點都在馬尼拉及周邊地區。

部分綁架案因網賭、電詐、債務糾紛引發，也有受害人是在社交媒體上交友、找工作、聯繫學車等所致。7宗案件的受害人由家屬繳納贖金後獲釋或趁機逃脫。

2026年6月，中菲合作遣返涉綁架案疑犯回國。（中國駐菲律賓大使館）

其中，某女留學生經人介紹前往馬卡蒂市某公寓教小朋友游泳，但進入公寓後便被兩男子控制，她的隨身財物被搶，被迫為綁匪網貸，對方還企圖向其家人朋友索要贖金未果。受害人之後被釋放。

今年上半年，中菲雙方已聯合拘捕、遣返56名中國籍犯罪分子，其中包括4名綁匪。

2026年6月，中菲合作遣返涉綁架案疑犯回國。（中國駐菲律賓大使館）

中國駐菲律賓使館提醒，在菲律賓和準備到菲律賓的中國公民，要時刻警惕各種安全風險。外出盡量結伴而行，勿隨意透露姓名、住址、家庭及財務狀況等信息，不輕易轉賬匯款。提防務工類詐騙，勿輕信網絡及線下中介提供的所謂「高薪工作」「賺快錢機會」。遠離網絡賭博和電信詐騙。