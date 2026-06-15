網傳中國公民在菲律賓輕生、在商場被誤捕？中使館發通報回應

中國駐菲律賓大使館14日（周日）通報，針對近期社交媒體流傳的不具名中國公民反映在菲被羈押相關問題，中使館高度重視，第一時間派員赴菲執法部門拘留所開展探視，了解核實情況，並在職責範圍內積極提供協助。



據通報，關於24名中國工人被查扣案，涉案24名中國工人是持旅遊或商務簽證在菲非法工作，或以掛靠方式規避菲工作許可要求，違反菲相關法律，經人舉報被菲移民局查扣。

至於中國公民在商場被「誤捕並無辜關押」案，中使館指，當事人是菲某商會人員，當日在店內與人交談時被菲執法人員查扣。當事人已委託律師爭取保釋，相關法律程序正在推進中。使館將密切關注案件進展，並在職責範圍內提供協助。

關於中國公民「輕生」案，中使館稱，當事人涉嫌從事非法零售被逮捕，有基礎病，需長期服藥。被查扣後，曾因停藥出現腹痛症狀，家屬已及時送藥，不存在所謂「輕生」問題。使館已敦促菲方協調解決其用藥問題。

關於中國公民咳血案，中使館指，當事人多年前已獲批准遣返，但因在菲成家不願回國。目前當事人身體狀況總體穩定，表示希盡快回國治療。使館將指導並協助其辦理遣返手續，助其儘早回國。

中使館又通報，有中國公民近期反映，因入境材料不足或行程信息不清等，在菲律賓機場被攔截盤查，甚至遭遇遣返。

中使館提醒赴菲中國公民，免簽並不等於可以無條件入境，菲移民官員有權依法對外國公民入境目的進行審查，並決定是否准予入境。外國公民如無法說明真實入境目的，無法提供相關證明材料，或存在異常入出境記錄以及涉嫌非法務工等，均可能被拒絕入境。