超強颱風巴威將襲台浙閩　雨帶深入內陸恐至華北　一文看清影響

據中央氣象台消息，超強颱風「巴威」的中心今天（8日）8點位於台灣基隆市東偏南方向約1580公里的洋面上，中心附近最大風力17級以上（62米/秒）。



受其影響，台灣、浙江、福建將率先迎來強降雨；隨著颱風深入內陸，雨帶還將繼續北推，先後波及長江中下游，甚至跨過長江影響到華北、黃淮等地。



氣象衛星雲圖清晰顯示，「巴威」颱風眼清晰、渾圓，中心密閉雲區密實。（中央氣象台）

受巴威影響，台灣、浙江、福建將率先迎來強降雨；隨著颱風深入內陸，雨帶還將繼續北推。（微博）

巴威為何這麼猛？

超強颱風｢巴威｣或本周末登陸華東 雲系超1300公里堪稱｢巨無霸｣

《央視新聞》報道，中央氣象台颱風首席預報員向純怡就巴威的強度、路徑及可能產生的影響、防禦重點進行了解答。

巴威強度大、能量足，且維持超強颱風的時間較長。未來靠近台灣以東洋面前，都將維持超強颱風等級。氣象衛星雲圖清晰顯示，「巴威」颱風眼清晰、渾圓，中心密閉雲區密實。

氣象衛星雲圖清晰顯示，巴威颱風眼清晰、渾圓，中心密閉雲區密實。（路透社）

向純怡介紹，巴威如此猛烈，是因為它具備了成為超強颱風的所有有利條件。巴威行進路徑上熱帶洋面海溫高，為颱風發展、能量補給提供了有力的熱力條件。持續穩定的水汽不斷向颱風中心輸送能量，使颱風環流始終保持旺盛狀態。此外，當前高空輻散條件維持颱風內核結構穩定，利於強度維持和發展。

受巴威影響，台灣、浙江、福建將率先迎來強降雨；隨著颱風深入內陸，雨帶還將繼續北推。（微博）

路徑預測：可能在浙閩沿海登陸 或直接登陸浙江

對於巴威的路徑預測，中央氣象台8日9時的路徑概率預報圖顯示，巴威將以每小時15-20公里的速度向偏西轉西北方向移動，逐漸向台灣島東北部沿海靠近，強度先維持，9日開始逐漸減弱。

巴威可能於10日夜間至11日登陸或擦過台灣島北部沿海，然後於11日夜間至12日在浙閩交界附近沿海登陸；也可能在台灣島以東洋面北上，直接登陸浙江沿海。

巴威路徑預測。（中央氣象台）

巴威登陸後：東部海域及東南沿海大範圍強風雨 內陸持續性降水

向純怡表示，從9日開始，巴威將開始給東部海域及東南沿海帶來大範圍的強風雨過程，東海大部、黃海南部、台灣以東洋面、釣魚島附近海域、台灣島北部、台灣海峽、巴士海峽、華東沿海將先後受到巴威的強風影響。9日至15日，華東、華中、華北等地將先後出現強降水。

全國降水量預報圖。（中央氣象台）

需要特別關注的是，巴威登陸後，其殘餘環流、外圍雲系仍會深入內陸，給內陸地區帶來持續性降水，並可能與前期的強降水區域存在一定程度的疊加效應。因此，內陸地區也需要特別關注強降水易誘發山洪、地質災害、城市積澇等次生災害，需提前做好防範。

巴威防禦重點在哪？

當前正值暑期旅遊高峰期，強風暴雨天氣對交通運輸、旅遊出行、農業生產、城市運行等造成不利影響。氣象專家提醒，重點地區需提前做好颱風防禦工作。海上漁船需及時回港避風，海上風電、石油平台作業人員需及時撤離，海洋牧場需做好加固措施，海島、濱海旅遊需注意安全，適時關停。沿海市縣需針對高大樹木、臨時構築物、高層建築採取防風加固措施。

7月6日，廣西南寧橫州市六藍水庫壩體出現缺口，這是記者拍攝的水庫下遊被淹區域場景（無人機照片）。（新華社）

向純怡提醒，公眾應密切關注短時臨近預報，減少不必要的外出，切勿到江邊、海岸、河堤觀潮。遠離高大建築，時刻警惕高空墜物。同時，提前儲備應急物資，車輛轉移至地勢高處安全停放。

巴威與歷史颱風「利奇馬」、「賀伯」存在相似之處

逐漸向台灣島東北部沿海靠近。（台灣中央氣象署）

向純怡介紹，對比歷年颱風路徑、強度及影響特徵，有多個颱風與「巴威」存在相似之處。2019年，第9號颱風「利奇馬」在菲律賓以東洋面生成後，同樣在台灣以東洋面加強為超強颱風，並在浙江溫嶺登陸，登陸時仍保持超強颱風強度。登陸後，先後給浙江沿海、安徽、上海、江蘇、山東、遼寧等地帶來大範圍強降水。如果颱風「巴威」直抵浙江，其登陸強度可參照颱風「利奇馬」。

1996年，第9號颱風「賀伯」，曾在台灣阿里山地區創下日降雨量歷史極值。若「巴威」登陸或擦過台灣北部，預計可能會給台灣帶來極端強降水過程。