湖北黃岡遭龍捲風吹襲　男住戶被「吸」出窗外從12樓墮下留醫ICU

7月6日晚，湖北黃岡遭遇強對流天氣，多地有雷暴大風，部分鄉鎮甚至出現龍捲風，有市民從12樓家中被大風「吸」出墮至綠化帶，被發現時已無意識，目前留醫深切治療部。



《瀟湘晨報》報道，7月7日，黃岡市民汪先生介紹，舅仔張先生住在「玲瓏家園」12樓，6日晚上8時許，大風將張先生家中的窗戶吹毀，連玻璃帶窗框都被大風「吸」了出去，客廳的沙發、壁櫃、餐桌全被大風帶走。

大風過後，同住玲瓏家園的親戚致電張先生，但一直無人接聽，上門查看時發現張先生不見蹤影，僅妻兒留在臥室。經多番尋找，最後在屋苑的綠化帶尋回張先生，當時他沒有意識，僅有微弱呼吸，家人立刻打120求助，由救護車送院。目前，張先生仍在深切治療部留醫。

湖北黃岡市「玲瓏家園」的受災情況。（瀟湘晨報）

湖北黃岡市「玲瓏家園」的受災情況。（瀟湘晨報）

汪先生表示，他在黃岡從未遇到如此大的雷暴大風。大風過後，玲瓏家園幾乎所有住戶的窗戶、窗框都被大風吹毀，家中壁櫃、沙發、茶几、餐桌、椅子瞬間被吹走，「直接就是整棟樓都被掏空了」。

目前，當地區政府和屋苑為居民提供安置房。汪先生稱，整幢居民樓已經封鎖，「因為到處是懸掛在半空的空調外機、窗框等，非常危險，怕接近後繼續造成人員受傷」。他又透露，黃岡市中心醫院（白潭湖大別山主院區）已經爆滿，傷者大多聚集在骨科和深切治療部。

7月7日，黃岡市中心醫院（白潭湖大別山主院區）證實收治了不少因大風受傷的市民。

7月7日在湖北省黃岡市黃州區拍攝的受災現場（無人機照片）。（新華社）

7月7日，在湖北省黃石市大冶市金牛鎮一個小區內，消防員在拆除房屋內被損壞設施。（新華社）

7月7日，在湖北省黃石市大冶市金牛鎮一個小區內，消防員在拆除房屋內被損壞設施。（新華社）

2026年7月7日凌晨，湖北省應急管理廳發布消息，7月6日晚，湖北東部多地遭遇強對流天氣襲擊。晚上7時至11時，黃石、黃岡、鄂州、咸寧等地出現雷暴大風，53個鄉鎮風力達8至13級，其中2個鄉鎮達到13級，部分鄉鎮出現龍捲風。

截至7月7日中午12時，雷暴大風已造成1.46萬人受災，11人死亡，1人失聯，331人受傷，緊急避險996人，轉移安置246人；倒塌房屋22間，損壞房屋4855間。