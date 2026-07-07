有片｜廣西洪水沖毀養殖場近千條蛇出逃　網傳村民被咬傷去世

受颱風「美莎克」及其殘餘環流的持續影響，自7月4日以來，廣西連日遭遇特大暴雨侵襲，水庫決堤致多個村莊遭遇嚴重洪澇災害。

7月7日，有網民在網上發文，稱廣西橫州市雲表鎮鄧圩村一家養蛇場遭洪水沖毀，包括眼鏡蛇等大量蛇逃逸，有被困村民被咬傷，還有傳有村民被毒蛇咬傷去世。

橫州市應急管理局回應稱，已了解養蛇場被沖毀及村民被咬傷的情況，救援人員已前往一線處置。



廣西養蛇場有大量蛇逃逸。（微博）

廣西養蛇場有大量蛇逃逸。（微博）

廣西養蛇場有大量蛇逃逸。（微博）

據《瀟湘晨報》報道，7日有網民發佈截圖，指廣西橫州市雲表鎮鄧圩村一家養蛇場被洪水沖毀，大量蛇類逃逸，有人稱已有村民被蛇咬傷，更一度因被洪水圍困導致無法就醫，目前當地既沒有醫生救治也沒有藥物治療。

雲表鎮當地居民神女士表示，雲表鎮低洼地帶和山坡上均有養蛇場，由於六藍水庫和雲表水庫險情影響，導致低洼地區嚴重水浸，部分小型蛇場的蛇類已逃至周邊區域。

當地養殖戶雷先生稱，當地主要養殖眼鏡蛇、王錦蛇和水律蛇三類，其中眼鏡蛇具有毒性，他推測低洼地的蛇類可能已大量逃走，但當地養殖品種蛇生活場所多在山林，長時間泡水後大多會死亡。

有網民爆廣西當地有養蛇場逃出咬傷居民。（微博）

有村民指已有人被毒蛇咬傷無法救治死亡。（微博）

有村民向《荔枝新聞》透露，身邊有十幾名村民被蛇咬傷，但仍然被困無法送院救治。災區信息收集工作人員稱，多名村民仍然被困3樓或以上樓層，養殖場的蛇不斷爬上樓。

另據《紅星新聞》報道，7日中午，橫州市雲表鎮鄧圩村委負責人表示，據初步統計，從被衝垮養殖場出逃的蛇類約800條至900條，一名村民被蛇咬傷正在醫院接受搶救。他還稱，出逃蛇類並非全部有毒，其中佔比較大的是無毒水律蛇。