廣西​洪災殃及大量動物，有動物園幾乎被洪水吞噬，被困籠內的猛獸溺亡，全部草食動物被沖走，下落不明。雲表鎮有養豬場被洪水淹沒，場內1.6萬隻豬全被沖走，有村民用挖掘機「夾豬」。



受颱風強降雨侵襲，貴港動物園水位一度暴漲至3米多深。動物園工作人員透露，整個動物園幾乎被洪水吞噬，工作人員險些被淹，最終由武警官兵救出。老闆出於安全考慮，在災前將所有猛獸籠車全部鎖死，以防猛獸逃出傷及無辜，這批猛獸最終溺亡在園內，包括3隻獅子、3條蛇。

7月7日，廣西貴港有村民在村內發現一隻斑馬。（微博）

7月7日，廣西貴港有村民在村內發現一隻斑馬，經確認為貴港動物園走失的懷孕斑馬，另一隻斑馬仍未尋回。目前，園內草食動物已全部被沖散，包括斑馬、梅花鹿、羊駝、矮馬、盤羊、浣熊、孔雀、豪豬等，多隻下落不明。園方正全力搜尋，並提醒市民若發現走失動物，切勿貿然靠近，及時聯繫園方妥善處置。

廣西橫州市六藍水庫決堤，導致橫州市校椅鎮、雲表鎮、馬嶺鎮‌等多個村鎮被淹。（大河報）

7月6日，廣西橫州市六藍水庫決堤，導致橫州市校椅鎮、雲表鎮、馬嶺鎮‌等多個村鎮被淹，不少養殖場被洪水淹沒。有村民稱，因洪水來勢太快，部分牛來不及轉移，導致19隻牛死亡，損失約20餘萬元。目前水位已逐漸下降，他正準備消毒和清理牛棚及牛屍。

雲表鎮旭堂村村民謝先生在當地經營一家養殖場和木材廠。他介紹，7月4日收到颱風「美莎克」即將過境的消息後，他立即安排工人做好防洪措施，轉移設備、挖好排洪溝、壘沙袋等，「但誰也沒想到六藍水庫會潰壩」。

謝先生為村民準備午餐。（大河報）

7月6日上午10時半，洪水瞬間湧向農田，謝先生的木材廠幾乎被全部沖毀，養殖場的1.6萬隻豬也被悉數沖走。談及受災損失，他坦言「損失5千多萬，慶幸是工人們都安全」、「來不及傷心，目前我們共渡難關」。

7月7日，廣西南寧市洋橋鎮有村民用挖掘機「夾豬」，如同「夾公仔」般將豬從洪水中救上岸，當日已抓起8隻活豬，目前安置在村民家中。拍片者稱，豬是上游養殖戶的財產，若豬在洪水中淹死腐爛，有污染河流的風險。他又表示，救援難度最大的是控制挖掘機爪的力度，避免將豬夾死。

7月7日，廣西南寧市洋橋鎮有村民用挖掘機「夾豬」。（影片截圖）