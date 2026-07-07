廣西暴雨300人躲學校圍牆遭沖垮受困　災民：已超過一天沒進食

受今年第10號颱風「美莎克」影響，廣西連日遭遇特大暴雨侵襲，目前已有4人死亡、8人失蹤，超過5萬人緊急疏散。廣西南寧橫州市六藍水庫7月6日上午發生嚴重險情，壩體出現兩處潰口，整體垮塌長度約50米，下游多個村鎮受淹，當地數百名群眾緊急轉移。



受災民眾熊女士是橫州市雲表鎮木板廠員工，在7月6日凌晨被政府人員轉移至雲表鎮第一初級中學避險，但沒想到連學校的圍牆也全部被沖塌了，她在7月6日和20多人在晚間被轉移到另外一個安置點，但他表示目前學校內有三層樓的教室幾乎滿員，有約200、300人被困，從7月6日早上6點到7月7日一直未進食。



熊女士指出，「6日凌晨2點起來的時候，水已經淹到小車的輪胎那裡了」，她回憶，當時木板廠的員工們全部撤離到附近的中學避難，「三個廠的員工都搬到那裡去」，7月6日早上吃完早點後山洪即至，眾人只能跑到教學樓躲避。

熊女士稱，「（美莎克帶來的暴雨）它水流很急，學校的圍牆也全部被沖塌了」，熊女士6日午間從雲表一中被轉移至安置點，她介紹，包括自己在內的20多人已經從雲表一中安全轉移，但校內教室仍有200、300人正等待救援。

廣西暴雨成災，居民只能往附近學校躲避。（影片截圖）

橫州有水庫壩體現50米潰口

六藍水庫為當地最大中型水庫，總庫容9552萬立方米，始建於1958年，至今已有66年歷史。（鳳凰新聞）

據橫州官方消息，7月6日上午，橫州市六藍水庫、雲表水庫、三岔水庫、茶園水庫發生險情。其中，六藍水庫、雲表水庫出現漫頂及缺口，賓陽縣六旺水庫出現漫壩。報道指出，六藍水庫為當地最大中型水庫，總庫容9552萬立方米，始建於1958年，至今已有66年歷史。

颱風美莎克襲廣西釀2死逾5.5萬人受災 橫州六藍水庫現50米潰口

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據廣西本地媒體《南國早報》報道，工作人員從庫區觀測，六藍壩體共形成兩處主要潰口，整體垮塌長度約50米。一處位於東壩頭，壩體外坡第二層完全垮塌；靠近電站的左側壩段同樣坍塌，大量洪水向下游傾瀉。

據廣西新聞網披露，橫州市水資源豐富，境內河流縱橫交錯，有大中小型水庫195座，總庫容19.039億立方米。鬱江由西向東貫穿而過，境內全長144.5公里，有大小支流402條。

目前，橫州市及南寧市先後將防汛應急響應提升至一級，國家防總亦將針對廣西的防汛應急響應提升至二級，調派逾千名救援人員趕赴現場，此外，國家發展改革委緊急安排中央預算內投資1億元，支持廣西災後應急恢復。