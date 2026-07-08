廣西洪災千蛇出逃多人被咬傷　女村民因道路不通延誤就醫離世

受颱風「美莎克」及其殘餘環流影響，自7月4日以來，廣西連日遭遇特大暴雨侵襲，多個水庫發生險情，其中橫州市的六藍水庫決堤，當地有養蛇場被洪水沖毀，約900條蛇出逃，多名村民被咬傷，但因道路不通，雲表鎮有女村民被蛇咬傷後不幸離世。



廣西有養蛇場遭洪水沖毀，近千條蛇出逃。（影片截圖）

《新京報》《極目新聞》報道，參與救助的村民稱，廣西橫州雲表鎮一名4、50歲女子於7月6日晚被蛇咬傷，他看到時對方已無意識，因道路不通，傷者輾轉多次才送至醫院治療。接診醫院證實，確實有一名被蛇咬傷者不幸離世。

村民被眼鏡蛇咬傷。（影片截圖）

有被蛇咬傷的雲表鎮村民稱，受洪災影響家中一樓被水淹浸，7月7日在家中清理水退後的垃圾時，被眼鏡蛇咬傷右手食指，「（蛇）是黑色的，頭是扁的」，他擔心毒素擴散，曾自行吸出血水及毒液，因積水太深，他輾轉才被120送院救治打血清，但右手還有明顯腫脹。

醫院工作人員介紹，當地有多位村民被蛇咬傷，提醒民眾在清理災後垃圾時，可以先敲打發出聲響作驚擾，以防有蛇藏匿其中。

村民被眼鏡蛇咬傷右手手指。（極目新聞）

村民被眼鏡蛇咬傷，右手明顯腫脹。（影片截圖）

橫州市現場救援人員介紹，救援期間多次接到群眾遭蛇咬求助，疑似為眼鏡蛇咬傷。在雲表鎮救援現場參與處置的工作人員表示，救治人員7月7日曾接獲求救來電，初步判斷為眼鏡蛇咬傷。

橫州市雲表鎮鄧圩村委負責人表示，據初步統計，從被衝垮養殖場出逃的蛇類約800條至900條，出逃的蛇類並非全部有毒，其中佔比較大的是無毒水律蛇。

橫州市衛健局工作人員稱，目前橫州市抗蛇毒血清儲備充足，可以有效應對目前的治療需求。各鄉鎮安置點均有醫護人員駐守，若有人被毒蛇咬傷，可第一時間撥打120。