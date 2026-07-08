7月8日，國際貨幣基金組織（IMF）8日發佈《世界經濟展望報告》更新內容，將2026年世界經濟增長預期下調0.1個百分點至3%，將中國經濟增長預期上調0.2個百分點至4.6%。



IMF預計今年全球經濟增長3.0% 上調中國經濟增長預期。（REUTERS）

據《新華社》、《央視新聞》，國際貨幣基金組織（IMF）發佈最新一期《世界經濟展望》更新報告，預計2026年全球經濟增長率為3.0%，2027年為3.4%。

與今年4月發佈的《世界經濟展望》相比，IMF將2026年全球經濟增長預期下調0.1個百分點，將2027年增長預期上調0.2個百分點，仍低於2024年至2025年3.5%的平均增速。

報告指出，中東戰爭帶來的能源和供應鏈衝擊，與人工智能等技術周期上行相互交織，正在推動全球經濟前景出現明顯分化。

由於伊朗戰爭引發的燃油價格上漲，德國的電動車經銷商報告買家興趣增加。圖為2026年4月1日，電動車在法國法蘭克福機場的充電站充電。（Getty）

報告還預測，中國經濟2026年將增長4.6%，2027年將增長4.1%，分別較4月預測上調0.2和0.1個百分點。報告指出，中國經濟在2026年第一季度表現快於預期，主要受到前置的公共基礎設施投資、高技術製造業增長和出口增加推動。不過，報告同時認為，全球油價上漲、持續不確定性和結構性因素，預計仍將對中國經濟活動形成一定拖累。