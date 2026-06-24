李強在2026夏季達沃斯論壇致辭：中國經濟「穩、新、活、融」

第十七屆夏季達沃斯論壇於6月23日至25日在遼寧大連舉行，國務院總理李強出席開幕式並發表特別致辭，會見來華出席論壇的外方嘉賓，並同工商界代表座談交流。李強以「穩、新、活、融」四字，概括中國經濟當下特點與未來趨勢。他表示，中國有信心、有能力維持並延續當前良好開局。



2026夏季達沃斯論壇主會場大連國際會議中心。（新華社）

國務院總理李強出席2026夏季達沃斯論壇致辭。（影片截圖）

綜合《新華社》、《聯合早報》報道，本屆世界經濟論壇新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）主題為「規模化創新」，來自90多個國家及地區共1700多名嘉賓齊聚，交換意見、凝聚共識。

國務院總理李強於24日出席論壇並發表致辭。李強指出，第二季以來，內地經濟維持良好走勢，需求潛力持續釋放；中國與世界融合發展從非權宜之計，而是順應時代潮流、植根自身發展理念的長遠戰略。李強以「穩、新、活、融」四字總結當前中國經濟特徵與發展方向。他表示，中國有信心、有能力維持並延續當前良好開局。

第十七屆夏季達沃斯論壇拍攝的「2026年十大新興技術」會議現場。（新華社）

談及「穩」，李強稱，內地經濟首季增長5%，踏入第二季仍保持平穩向好。現時全球面對能源短缺、產業供應鏈嚴重受阻等多重挑戰，中國經濟依舊穩定增長，為充滿不確定性的全球經濟提供穩定力量，發揮重要避風港角色。

裝載風電設備的「天樂」輪停泊南京港。（新華社）

關於「新」，李強表示，內地新技術、新產品、新業態不斷湧現，航天、量子資訊、人工智能等範疇加速發展，多款大型語言模型性能取得新突破。「前沿創新點滴成果，正匯聚成帶動產業轉型的強大動力，推動中國經濟持續呈現新面貌、煥發新活力。」

北大荒集團黑龍江紅星農場有限公司內，工作人員正就無人機AI田間苗況檢測結果展開分析研討。（新華社）

講到「活」，李強提到，內地龐大市場的需求潛力不斷釋放，當中服務消費、綠色消費，以及旅遊、演藝、體育賽事門票經常一票難求；物流、資訊流、資金流流通暢旺。他指，內地單日快遞量高達5.5億件，足見中國經濟澎湃內生動力。

在大連國際會議中心內，嘉賓於「AI 無處不在 卻非一蹴而就」分論壇現場交流。（新華社）

至於「融」，李強強調，在單邊主義與保護主義抬頭之下，中國持續主動擴大對外開放，先後向63個國家實施零關稅政策，進口規模連續17年位居全球第二。他重申，中國與世界融合發展從非權宜之計，而是順應時代潮流、植根自身發展理念的長遠戰略。

大連國際會議中心拍攝的世界經濟論壇第十七屆新領軍者年會會場。（新華社）

今年是「十五五」規劃開局之年，全球局勢持續變動，夏季達沃斯論壇傳遞創新、開放、合作的清晰訊息，為各國共同應對挑戰、謀劃長遠發展匯集信心與動力。