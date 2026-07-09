特朗普公開批評章家敦｢涉華言論太消極｣：中國威脅論純屬危言聳聽

近日，特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮公開吐槽「中國問題專家」章家敦稱其涉華言論「總是太消極」，就像「天快塌下來一樣」。他表示，「沒人比我對中國更強硬」，章家敦天天恐嚇「中國威脅」，純屬危言聳聽，且一直揪著TikTok不放。



《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」8日發表評論指，章家敦這樣毫無技術含量的「天塌論」，對真正的國家決策毫無現實指導意義，反而容易讓美國陷入一種長期的戰略焦慮。



章家敦的財富密碼：中國崩潰論

「長安街知事」介紹．章家敦為美籍華裔律師，並非中國問題學者，之所以能在美國保守派媒體走紅，靠的是長期兜售各種「中國崩潰論」。2001年，他出版了《中國即將崩潰》一書走紅，從那以後就形成了路徑依賴。

章家敦。（網絡圖片）

文章指出，二十多年來，中國沒有「按時崩潰」，章家敦就不斷地把時間往後推。一開始說中國幾年內崩潰，後來說十年，十年必崩。

2011年前後他又說，「就剩一年了」。再後來，幾乎每隔一段時間他都會出現新的「中國快不行了」預測。「唱衰中國」就是章家敦的商業人設和財富密碼，他必須不斷延長這個預言的「保質期」，哪怕今年被打臉，明年也得改口說「再等等，就差一年了」。

章家敦。（網絡圖片）

文章評論稱，除了章家敦，還有余茂春、裴敏欣之流，他們的言論本質上不是給中國人聽的，而是迎合美國政界一部份不願看到中國崛起的保守派。「長安街知事」批評，他們需要華裔面孔，來為他們「美國必勝、對手必輸」的心理提供虛假的理論支撐。

中國是「外來威脅」? 政治需要比邏輯更重要

「長安街知事」指出，「一邊說中國弱到馬上崩潰，一邊又說中國正在威脅美國的世界霸主地位，這麼『薛定諤的中國』，這麼分裂的認知，美國人聽不出來邏輯有問題嗎？」

文章評論道，美國在揣著明白裝糊塗。多年來，遇事不決、先怪中國，已經成為美國國內推卸治理責任的利器。面對積重難返的社會矛盾，鷹派政客就是不願承認是自身體制或社會出了問題，而是更願意怪罪於「外來威脅」。

更重要的是，如果中國真的「不堪一擊」，那美國的軍工企業、情報機構和各種審查部門就拿不到數以億計的財政預算。他們必須一邊堅定地認為「中國模式不可持續」，這是「政治正確」；一邊又拼命煽動「中國正在毒害美國」，這是利益所趨。在這種扭曲的敘事裏，邏輯不重要，政治需要才是第一位的。

「天塌論」容易讓美國陷入長期戰略焦慮

文章稱，特朗普對美國過去幾十年的主流敘事不感興趣，看問題主打務實商業邏輯，重要的是結果和切身利益。

「長安街知事」稱，「他（特朗普）現在是TikTok上的超級大網紅，正享受著平台帶來的巨大流量和選民紅利。章家敦稱要封禁TikTok，在特朗普眼裏，這就是在砸他自己的選戰招牌。」

國家主席習近平周四上午將在北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎特朗普訪華。(新聞截圖)

文章進一步評論道，戰略競爭需要真實、準確的情報和研判，「像章家敦這種二十年如一日、毫無技術含量的「天塌論」，對真正的國家決策毫無現實指導意義，反而容易讓美國陷入一種長期的戰略焦慮。特朗普的這番公開嫌棄，直接撕掉了章家敦作為『中國問題專家』的臉面。」

「長安街知事」提到，中國網民開玩笑，叫章家敦「戰忽局骨幹」，要把「戰忽局卓越貢獻獎」頒給他，他硬生生用二十年的錯誤預言，忽悠了美國整整一代對華決策者，讓他們做出了大量誤判。

特朗普訪華：2026年5月14日，美國總統特朗普在中國國家主席習近平陪同下參觀天壇。（Reuters）

文末寫道，「中國人常說，察勢者明，趨勢者智。今天的世界大勢，是中國已經發展起來，並將繼續以自己的方式發展。遏制改變不了中國的發展，恐懼也換不來美國的復興，不如加強溝通、增進了解、管控分歧、拓展合作，共同找到正確的相處之道。」