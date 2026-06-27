中國反制裁工具箱　將增添新利器

6月23日，十四屆全國人大常委會第二十三次會議對檢察公益訴訟法草案二審稿進行審議。據新華社報道，草案二審稿增加規定，對外國組織和個人實施的侵害我國國家利益、社會公共利益的違法行為，人民檢察院可以依法提起公益訴訟。



美國《華爾街日報》26日發文稱，近些年，中國正不斷完善應對美國等西方國家的制裁和脅迫的法律條款。分析人士認為，在這項新的法律得到通過後，中國將獲得反擊西方制裁的新工具。

草案二審稿尚未具體說明哪些行為將涉及公益訴訟，但《華爾街日報》指出，訴訟中的被告可能被要求支付賠償，如果拒不履行，還可能面臨刑事處罰。諮詢機構Trivium China分析稱，如果面臨公益訴訟，外國企業的收入、運營和聲譽將受到影響，這將提高對企業合規的要求。

Trivium China認為，擬議的法律「將為中國日益增長的反制裁法律工具箱添加新的利器」。

2026年5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問中國期間，中美兩國國旗在北京天安門前隨風飄揚。（Reuters）

中國美國商會董事會主席吉莫曼表示，商會的會員企業將密切關注相關法律的執行情況。他在一份聲明中宣稱：「對於在華經營的企業來說，透明度、可預測性、正當程序以及法律執行的一致性是保持信心和持續投資的重要因素。」

近年來，以美國為首的西方國家頻繁實施對華制裁措施，妄圖藉此干涉中國內政、打壓中國科技和經濟發展，中方不得不出台相應的法律進行應對和反擊。例如，2021年，《中華人民共和國反外國制裁法》通過，規定了對外國所謂「單邊制裁」的反制措施。

今年4月，中方公布《中華人民共和國反外國不當域外管轄條例》，可以將推動實施或者參與實施外國不當域外管轄措施的外國組織、個人列入惡意實體清單，依照相關法律規定對其採取反制和限制措施。

普衡律師事務所6月23日發文分析稱，中國正大幅擴展應對外國制裁、出口管制、調查及其他「長臂管轄」行為的能力。中國持續推進相關立法，表明中方現在更願意用實際行動落實反擊外國制裁的法律框架，中國企業也已做好充分的應對準備。

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