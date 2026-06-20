深圳5歲男童玩火燒毀自家¥20萬手機　父反問：開不開心｜有片

近日，深圳一位5歲男孩在家玩火引發火警，家中價值20多萬元（人民幣，下同）的手機貨物全部燒毀。其父親彭先生沒有發火，反而先問孩子「開不開心」，還教孩子「玩火自焚」成語。彭先生回應為什麼不打孩子時稱，不想給孩子留下童年陰影。不少網民誇其「格局大」，但也有人認為彭先生教育方式「太輕飄飄」。



房間桌子及物品被燒毀，房間及客廳的牆面被燒黑。（影片截圖）

彭先生沒有發火，反而先問孩子「開不開心」。（影片截圖）

5歲童燒毀20萬元貨 父第一反應竟問「開不開心」

《第一現場》報道，該事發生於6月16日，彭先生在抖音發布了一則影片並貼文「天才少年，火燒自己家」。影片中，房間桌子及物品被燒毀，房間及客廳的牆面被燒黑，5歲的兒子正在打掃。彭先生問兒子「搞成這樣開不開心？」，隨後教育兒子什麼叫「玩火自焚」。

6月16日，彭先生在抖音發布了一則影片並貼文「天才少年，火燒自己家」。（抖音）

兒子正在打掃火災後房間。（抖音）

據彭先生稱，此前房間裏放置了價值20萬元的手機貨物。火災起因是拖板短路起火花，孩子試圖用紙巾滅火，結果導致火勢蔓延。彭先生還透露，他查看閉路電視時發現，起火時自己在睡覺，孩子沒叫他，還貼心鎖上了他的房門。

彭先生稱，此前房間裏放置了價值20萬元的手機貨物。（影片截圖）

網民兩極熱議 父：不想兒子和我有一樣童年

不少網民在評論區指應該打孩子一頓，「真得打，不打不記心裏去，還是不要太寵小孩了」「你得教一下，而不是讓他覺得是個遊戲」。也有人稱讚彭先生「格局大」「感覺很淡定」「我覺得有這樣情緒穩定的家長是他的幸福」。

客廳墻面。（影片截圖）

彭先生稱：「我看了評論區，很多人說為什麼發生這麼大的事情還不打小孩，還要笑嘻嘻，那是因為我不想讓我的小孩和我有一樣的童年，我只想他平平安安、健健康康成為一個快樂的靚仔，而不是給他留下童年陰影。」

彭先生表示，雖然損失了幾十萬，但好在他和兒子平平安安，「錢沒是短暫的，人受傷了就是一輩子的！」據他稱，孩子已教育，燒掉的客廳和一個房間會重新粉刷。