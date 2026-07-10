福建晉江鞋廠火災28死 現場213人獲疏散 當局動員逾500人救援
撰文：蕭通
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福建晉江市周四（7月9日）有鞋廠大火，造成至少28人死亡。據《央視新聞》報道，火災發生後，屬地消防趕赴現場救援，調集500多人全力開展工作。火災發生時，現場有237名工人、2名外來送貨人員。當時有213人獲疏散，當中2人送醫救治後身亡，另26名失蹤人員遇難。
《央視新聞》報道，大火發生於當日中午12時04分，地點為位於晉江市陳埭鎮江頭村的輝騰鞋業有限公司廠房。新華社指出，該企業負責人和相關負責人已被控制，企業賬戶已凍結。
新華社報道，至傍晚6點30分左右，火災現場仍然濃煙滾滾，多輛消防車持續向起火處噴水，20多輛救護車在現場待命。截至當晚8點半，救援還在進行中。
《央視新聞》指出，出事企業主要從事鞋及服裝生產、服飾鞋帽批發，廠房建築為鋼筋混凝土結構，單層面積為1,300平方米，共五層。一層為沖床車間及倉庫；二層為鞋材半成品、成品鞋倉庫；三層為成型流水線；四層為針車車間；五層為成型流水線倉庫。至於今次起火位置，應為一層沖床車間，燃燒物質為鞋材，相關材料易燃，火勢快要蔓延。
內地潮新聞報道，一位當地居民稱，「鞋廠難免會大量堆放皮革、膠水等易燃材料，估計現在天氣太熱了才引發了火情」。據其表示，早些年小火災時有發生，最近幾年有所減少，稱當地消防部門每個月、每星期都會上門排查消防問題並宣傳消防安全知識。
內地紅星新聞報道，晉江市有著「中國鞋都」之稱，擁有超3,000億元的鞋服產業集群，其核心產區陳埭鎮年產超10億雙運動鞋，號稱「全球每五雙就有一雙來自晉江」，匯聚7,000多家鞋企及配套企業。
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