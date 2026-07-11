長十乙運載火箭成功網繫回收　它與長十甲、長十丙相比有何特別？

2026年7月10日，長征十號乙運載火箭在海南成功實施了中國首次運載火箭入軌回收試驗。火箭完成級間分離後，一子級按照預定程序垂直返回，被網繫捕獲回收；與此同時，上面級成功將衛星送入預定軌道，發射任務取得成功。



中國航天科技集團陳牧野表示，在不久的將來，長征十號系列運載火箭將加快提升中國進出空間能力。針對許多網民提問，「長征十號甲、長征十號乙、長征十號丙『三兄弟』到底有什麼區別？」，陳牧野則介紹，長征十號甲是未來近地載人的核心力量，長征十號乙是加速重復使用火箭應用的關鍵支撐，而長征十號丙是未來商業火箭市場的主力軍。



這是海上回收平台通過網繫捕獲方式成功回收長征十號乙運載火箭一子級（無人機照片）。（新華社）

這是海上回收平台通過網繫捕獲方式成功回收長征十號乙運載火箭一子級。（新華社）

長征十號乙火箭在長十甲一子級基礎上研發

綜合《央廣網》、《科技日報》報道，2026年2月，長征十號甲運載火箭完成低空演示驗證飛行並在海上安全降落，海上搜索回收分隊完成火箭一級箭體打撈回收。這也是中國首次在海上實施運載火箭搜索回收任務。該型參試火箭主要用於載人月球探測任務，兼顧近地空間站運營。

這是海上回收平台通過網繫捕獲方式成功回收長征十號乙運載火箭一子級。（新華社）

中國航天科技集團陳牧野介紹，作為中國新一代近地載人火箭，長十甲主要承擔低軌載人和載貨任務，比此前相關型號火箭的測試發射效率更高，運載能力更強，能更安全、快捷、高效地執行空間站任務，「長十甲是我國未來近地載人航天的核心力量。」

2026年2月11日11時01分許，長征十號甲在海南文昌點火升空，一箭雙試圓滿成功。（人民日報）

陳牧野介紹，長征十號乙火箭一子級沿用長征十號甲構型，「二子級是我們新研發的液氧甲烷動力模塊；長征十號丙的二級和長征十號乙的二級是一樣的，區別在於它的一子級也採用了液氧甲烷模塊。」

據介紹，長十乙使用的液氧甲烷推進劑具有環保、重複使用性強、比沖高等優勢，是新一代運載火箭的核心動力選擇；採用了海上平台網系捕獲回收技術，突破陸地回收場地限制，為重複使用火箭提供了靈活的回收方案。

長征十號乙火箭採網繫回收 外媒讚中國航天突破：加速追趕SpaceX

長十乙成功實施入軌回收：重複使用技術邁出關鍵一步

此次發射的長十乙，實現了一子級成功回收和二子級成功入軌，完整呈現出真實發射場景下的載荷入軌與箭體回收流程，這意味著中國火箭重複使用技術邁出了工程化應用的關鍵一步。

7月10日，人們在海南商業航天發射場觀看長征十號乙運載火箭發射。（新華社）

陳牧野表示，長十乙首飛對中國商業航天發展的意義在於突破低成本、大運力重複使用火箭技術，提升中國商業航天在國際市場的競爭力，繼續有力推進中國新一代載人火箭的研製進程，同時加速中國重複使用火箭常態化發射能力的形成。未來，該火箭將承擔低軌衛星組網及其他商業發射任務，支撐低軌衛星互聯網、中軌道通訊衛星等大規模組網需求。

長征十號丙運載火箭：主力商業火箭

除長十甲和長十乙外，目前還有一型長征十號丙運載火箭正在緊鑼密鼓地研製中。該型火箭定位為主力商業火箭，運載能力更強，能更好地滿足不同商業發射任務的需求。

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中國工程院院士、運載火箭與航天工程專家龍樂豪表示，「展望未來，長十甲、長十乙、長十丙三型火箭將共同構成我國航天運輸系統的核心能力底座。」它們將不斷提升中國重複使用火箭的技術水平和高頻次復用發射能力，將人類探索太空的腳步推向更遠的深空。