強颱巴威｜今年首個暴雨紅色預警　上海杭州機場取消400架航班

中央氣象台最新消息，颱風「巴威」登陸地點有變，最新預報將「巴威」登陸區間調整為浙江三門至蒼南一帶沿海。



此前中央氣象台宣布，今年第九號颱風「巴威」今天（11日）零時再度增強為強颱風級，中央氣象台今日（11日）10時發布今年首個暴雨紅色預警。浙江多地宣布「五停」（停課、停工、停產、停運、停業），上海杭州機場取消航班超400架次。



中央氣象台最新消息，颱風「巴威」登陸地點有變，最新預報將「巴威」登陸區間調整為浙江三門至蒼南一帶沿海。

上海浦東將轉移10.5萬人 滬杭機場取消航班超400架次

7月10日，受颱風「巴威」影響，浙江溫嶺海岸掀起巨浪。

預計7月11日14時至12日14時，浙江、福建北部、江西東北部、安徽南部、北京、天津北部、河北中北部、內蒙古東南部、遼寧西部和北部、吉林中東部、陝西中南部、山西中南部、青海東南部、甘肅西南部、四川盆地西部、雲南北部和西部、台灣島等地有暴雨，浙江東部和中南部、福建北部、江西東北部、北京、天津北部、河北中北部、遼寧北部、吉林中部、四川盆地西部、台灣島等地部分地區有大暴雨，局地特大暴雨。

未來24小時降水預報圖。

其中北京東北部和南部、河北中部和東北部局地有250~280毫米，浙江東部和南部、福建北部局地有250~500毫米，台灣島中北部局地有250~800毫米。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20～50毫米，局地可超過80毫米），局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

杭州機場披露，各航司計劃取消11日進出港航班52架次；取消12日進出港航班8架次。上海機場披露，兩大機場計劃取消11日進出港航班387架次，其中浦東機場300架次、虹橋機場87架次。

為了防禦第9號颱風「巴威」，內媒報道指，從上海浦東新區獲悉，相關部門聚焦重點區域全覆蓋檢查，完成57.99公里黃浦江防汛牆、116.48公里一線海塘，以及東方樞紐、迪士尼、濱江區域等重點部位；並已開展人員轉移安置準備工作，各類需轉移人員總計10.5萬人。

未來24小時大風預報圖。

浙江提升防颱風應急響應至Ⅰ級 多地宣佈「五停」

隨著颱風「巴威」逐漸臨近，浙江多地已相繼發佈「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）公告。

7月11日，浙江省防指於11時將防颱風應急響應提升至Ⅰ級，並要求各地各部門密切關注颱風發展動態，按預案方案全力做好各項防颱風工作，必要時宣布進入緊急防汛期，採取停止戶外集體活動、停工、停課、停業、停運和封閉交通道路等措施。