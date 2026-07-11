颱風巴威增強料12日登陸浙江福建　今起風雨最強　廣東周末酷熱

據中國天氣網7月11日9時消息，今天凌晨，巴威再次加強為強颱風，同時移動速度明顯加快，預計將於12日凌晨在浙江台州至福建福鼎一帶沿海登陸。由於有季風水汽的補給，今早颱風巴威體型依舊龐大，最大環流直徑仍有約1900公里，今天開始將迎來巴威風雨影響最強時段。



另據廣東省氣象台預計，11-12日，受颱風巴威外圍下沉氣流影響，廣東高溫炎熱天氣趨於明顯，大部市縣最高氣溫35℃-38℃局部39℃，部份地方間中有雷陣雨。



7月11日，巴威路徑預測圖。（中央氣象台）

今早颱風巴威體型依舊龐大，最大環流直徑仍有約1900公里。（微博@中國天氣）

巴威重返強颱風級 風雨影響最強時段臨近

據中國天氣網消息，昨晚（10日）到今晨，因為季風氣流匯入，導致巴威強度略有增強，中心附近最大風力從13級加強至14級，正好完成從颱風級到強颱風級的跳躍。

預計，巴威將以每小時30至35公里的速度向西北方向快速移動，強度變化不大，並逐漸向浙閩沿海靠近，將於12日凌晨在浙江台州至福建福鼎一帶沿海登陸（強颱風級或颱風級，13～14級，38～45米/秒），登陸後向西北轉偏北方向移動，強度逐漸減弱。

浙江處於颱風巴威危險半圓區域。（微博@中國天氣）

中國氣象頻道氣象分析師信欣表示，由於近海海溫不算高，巴威繼續增強的空間不多，近海登陸前還有可能再度減弱。因季風水汽補給，今早颱風巴威體型依舊龐大，最大環流直徑仍有約1900公里。

儘管颱風中心距離浙閩交界還有485公里，但其外圍螺旋雲系已經覆蓋浙閩，並帶來降水。今天開始，將迎來巴威風雨影響最強時段。

今天開始將迎來巴威風雨影響最強時段。（中央氣象台）

廣東開啟高溫伴雷雨天氣模式

隨着颱風巴威逼近，處於颱風外圍下沉氣流影響區的廣東，將在本周末出現高溫炎熱天氣。廣東省氣象台預計，11-12日，大部市縣最高氣溫35℃-38℃局部39℃，部份地方間中有雷陣雨，局部雨勢強烈，雷雨時局地伴有8級左右短時大風。

7月11日，全國高溫預報。（中央氣象台）

氣象部門提醒，受巴威外圍環流影響，11日-12日粵東海面有西到西南風6-7級、陣風8-9級。海上作業、海面過往船隻注意做好安全防範措施，及時回港避風；海洋牧場需做好加固措施；海島、濱海旅遊需注意安全。

北方多地將有暴雨、雷暴大風或冰雹 不排除有龍捲風

據中央氣象台預報，預計11日8時至12日8時，北京、天津北部、河北中北部、內蒙古東南部、遼寧西部和北部、吉林中東部、陝西中南部、青海東南部、甘肅西南部、四川盆地西部、浙江、福建北部、江西東北部、台灣島等地部份地區有暴雨。

7月11日，全國降水量預報圖。（中央氣象台）

東北地區西部和南部、華北中北部、西南地區東部、江南東部等地的部份地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，其中，遼寧中西部、河北中部、浙江東部等地的部份地區將有10級以上雷暴大風，最大風力可達11級以上，局地不排除出現龍捲風的可能性。