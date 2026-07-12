張家口路陷3車墮坑1死1傷　市民牽繩合力救人｜有片

7月10日晚，河北張家口市有馬路發生路面塌陷，3輛車輛墮坑，4人被困，造成1死1傷，2人無礙。



市民用繩索及木梯，合力將墮坑車輛的司機及乘客救上地面。（影片截圖）

一名男子坐在塌陷掉入坑中的路面上驚魂未定。（影片截圖）

影片顯示，道路中間塌陷，幾輛車墮入深坑，坑內能看到明顯積水。事發後，現場有多名市民用繩索及木梯，合力將墮坑車輛的司機及乘客救上地面。

市民用繩索及木梯，合力將墮坑車輛的司機及乘客救上地面。（影片截圖）

坑內能看到明顯積水。市民用繩索及木梯，合力將墮坑車輛的司機及乘客救上地面。（影片截圖）

7月11日，張家口市橋東區應急管理局通報，7月10日晚上10時左右，橋東區建國路與勝建街交會處東側由南向北路段發生路面塌陷。事故發生後，張家口市區兩級應急、消防、交通、城管、衛健等部門立即趕赴現場開展救援處置工作。

經核實，共有3輛車墮入塌陷區域。被困4名人員已全部救出，其中1人死亡，1人輕微傷，其他2人未受傷。事故原因正在調查當中。善後及道路修復等工作正在有序進行。

市民用繩索及木梯，合力將墮坑車輛的司機及乘客救上地面。（影片截圖）

2025年8月27日，河北張家口橋東區五一大街和建國路交叉口也曾發生路面塌陷，有汽車墮入坑中，無人傷亡。有知情人稱，每逢下大雨，事發路段就會積水。

《東方衛視》報道，橋東區建國路屬於地市主幹道，去年剛經過管網升級及路面煥新。據介紹，2025年10月31日22時12分，張家口市橋東區建國路道路挖掘路段全線竣工通車。這條全長4488米的城市主幹道，均寬28米，總面積12.57萬平米，全線施工項目涉及排水、供水、燃氣、供電等多個領域工程施工，從根本上解決一些老舊管網跑冒滴漏和安全隱患問題。