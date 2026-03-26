梅龍高速路陷｜整改報告：廣東排查22萬公里公路發現1.6萬處隱患

2024年5月1日凌晨，廣東梅大高速（又稱梅龍高速）公路往福建方向K11+900m附近發生路面塌陷，導致23輛車掉落，共造成52人死亡，30人受傷。



日前，相關部門發佈災害整改措施落實報告，指廣東已對22.3萬公里公路交通基礎設施開展拉網式排查，累計排查發現風險隱患16069處，落實閉環管理；累計排查重點邊坡11370處，發現風險隱患4252處，均已完成治理。



據《央視新聞》報道，日前，廣東省應急管理廳官網發佈《梅大高速茶陽路段「5·1」塌方災害整改措施落實情況的評估報告》（下稱「報告」）。

報告顯示，廣東對22.3萬公里公路交通基礎設施開展拉網式排查，累計排查發現風險隱患16069處，落實閉環管理；累計排查重點邊坡11370處，發現風險隱患4252處，均已完成治理；梅大高速茶陽路段搶修復通工程施工已完成，於2024年9月10日恢復通車，車流量總體恢復中斷前水平。

據此前報道，2025年1月，梅大高速茶陽路段「5·1」塌方災害調查評估報告公佈。報告顯示2024年5月1日凌晨1時57分許，梅州至大埔高速公路（簡稱「梅大高速」）東延線K11+900～K11+950（營運樁號）路段發生塌方災害，往東方向半幅路堤塌方，導致23輛車掉落，造成52人死亡，30人受傷。

經調查認定，這是一起長時間持續性降水與多種因素疊加耦合作用，導致的特別重大人員傷亡的塌方災害。塌方災害發生於5月1日凌晨，有零星小雨，行車視線不良，車流量較平常突增，車輛墜落後起火燃燒，這些不利因素進一步加大了災害的損失。同時，工程勘察、設計、施工、監理、驗收、運營、養護等方面存在的問題，對路堤的抗災能力有一定影響。