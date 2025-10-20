湖南小學操場坍塌　4年前花逾120萬建成　學生分流至其他學校上課

10月17日，湖南邵陽市一小學的操場突發坍塌，形成巨大深坑，幸事發時為深夜，沒有人員傷亡。

據悉，該校師生有近4000人，操場是4年前花逾120萬元（人民幣，下同）建成。邵陽市教育局稱，學生已分流至其他學校上課。



《上游新聞》報道，10月17日深夜，湖南邵陽市資江學校操場發生坍塌，教學樓也受到波及。

10月18日，邵陽市資江學校操場坍塌應急處置指揮部發布情況通報。通報顯示，2025年10月17日晚11時2分許，邵陽市資江學校本部校區西邊圍墻及部分操場發生坍塌、博學樓（教學樓）西側部分牆角受損，無人員傷亡。

湖南邵陽市資江學校操場坍塌，形成巨大深坑。（上游新聞）

資江學校操場坍塌，教學樓西側部分牆角受損。（上游新聞）

10月20日，邵陽市教育局工作人員稱，資江學校的學生已經根據年級劃分，暫時安排到其他不同的學校上課。

公開資料顯示，邵陽市資江學校是一所以小學學歷教育為主的全日制公立小學。學校始建於1907年，現擁有兩個校區，共佔地約3400平方米，學生3616人，在編在崗教職工193人。

資江學校操場坍塌，教學樓也受到波及。（上游新聞）

公開招投標信息顯示，邵陽市資江學校寶慶中路校區運動場建設工程的中標單位是邵陽寶華工程建設有限公司。該項目於2021年8月1日開工，11月15日項目竣工，實際施工面積達4717.85平方米，合同金額為115.81萬元，實際造價達123.96萬元。

公開信息顯示，邵陽寶華工程建設有限公司成立於2016年8月9日，註冊資本1080萬元。2025年8月21日，該公司獲得湖南省住建廳頒發的市政公用工程施工總承包二級資質證書。