巴威外圍下沉氣流致深圳持續高溫　梧桐山男行山客疑中暑暈倒身亡

受颱風「巴威」外圍下沉氣流及副熱帶高壓疊加影響，深圳近日持續晴熱高溫。內媒《南方都市報》報道，在7月10日，當日上午深圳梧桐山風景區秀桐道發生一宗遊客意外，一名男遊客在登山過程中突發體力不支、身體不適，隨即當場暈倒，疑似中暑。



深圳一名男遊客在登山過程中突發體力不支、身體不適，隨即當場暈倒，疑似中暑。（《南方都市報》）

深圳一名男遊客在登山過程中突發體力不支、身體不適，隨即當場暈倒，疑似中暑。（《南方都市報》）

報道指，網友拍攝的現場影片顯示，事發後，醫護人員、消防、公安等多方救援力量趕赴現場開展緊急救治。遺憾的是，經全力搶救，該名遊客最終不幸離世。

報道指，據鹽田區消防救援大隊，當日上午9時52分，鹽田區消防救援大隊接報，梧桐山風景區秀桐道1000米處有遊客身體不適暈倒，消防指戰員立即趕赴現場救援。不幸的是，消防員到場時，該遊客已經沒有生命體徵。隨後指戰員協助將遊客遺體轉移下山。目前相關善後工作正在有序開展。

官方：不適合長時間、高強度戶外運動

在7月10日早上，深圳市氣象台發布全市陸地高溫黃色預警，且高溫天氣仍將持續數日。據氣象部門，本輪高溫並非普通晴熱天氣，颱風外圍下沉氣流形成「高溫鍋蓋」，配合副熱帶高壓控制下的靜穩天氣，天空少雲、日照強烈、風力微弱，地面熱量難以擴散，加之深圳空氣濕度偏高，體感悶熱難耐，極易引發重症中暑，即便早晚時段，戶外體感溫度仍遠超實際氣溫，並不適合長時間、高強度登山、徒步等戶外運動。

在7月12日中午，深圳市高溫橙色預警信號生效中。據深圳市氣象局預測，7月12日氣溫28-35℃，中北部及人口密集區最高氣溫可達37℃。