福州男室內開工中暑就醫查出腎臟損傷　醫生：室溫超32℃必開冷氣

近日，福建福州28歲男子小李（化名）在室內工作期間突發中暑，大汗淋漓兼雙腿抽搐，經送院檢查後確診為輕度中暑脫水誘發的腎前性腎功能不全。

醫生提醒，高溫脫水會令腎臟供血不足，若不及時補水休息，將會演變成不可逆的永久性腎損傷。



《大河報》報道，小李在一間無冷氣、通風較差的密閉室內工作一天後，大汗淋漓，雙腿不時出現輕微抽搐，身體持續不適。起初他並未放在心上，但不適感遲遲沒有緩解，才前往閩侯縣總醫院就診。

經抽血檢查，結果顯示小李的血肌酐數值遠超正常標準，確診為輕度中暑脫水誘發的腎前性腎功能不全。他之後連續兩日接受靜脈補液治療，肌酐指標雖有所回落，仍未恢復正常。

林孝桂為患者檢查。（微信公眾號＠福建衛生報）

閩侯縣總醫院急診科主治醫師林孝桂解釋，小李出現的腎前性腎臟問題，是高溫脫水造成腎臟供血不足引發的功能性病變，及時補液干預便可逐步恢復。但若繼續高強度勞作、長期處於脫水狀態，這種可逆損傷會發展為不可逆的永久性腎損傷。

林孝桂提醒，市民外出要盡量避開上午10時至下午4時的高溫暴曬時段。若氣溫達32℃或以上，應盡量留在約26℃的冷氣房內；在戶外期間多走在陰涼處下，減少陽光直曬。

閩侯縣總醫院上街分院。（遇見閩侯）

在高溫天氣下，應縮短連續戶外工作時間，氣溫達37℃或以上時要減少重體力活動。每日保持1500至2000毫升的飲水量，盡量每20至30分鐘喝100至200毫升。

另外，出汗量大或長期在戶外工作者，應喝淡鹽水、運動飲料，防電解質紊亂；忌凍飲、酒精、濃茶、高糖飲品。若有中暑症狀應及時處理求醫，切勿拖延。