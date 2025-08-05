上海35°C迪士尼跳跳虎熱到中暑暈倒　網民心疼：送醫都不能摘頭套

8月3日，上海氣象台於上午11時23分發布高溫黃色預警，預測多數地區氣溫將突破35度



上海迪士尼樂園一名扮演跳跳虎的演員疑似中暑暈倒在地，但因為迪士尼規定扮演公仔的演員不能在遊客面前摘下頭套，因此他在送醫途中都沒有摘下頭套，網民心疼更抨擊園區制度過於僵化。



2025年3月18日，上海迪士尼樂園，遊客在城堡前拍照。（視覺中國）

8月3日中午12時，園區正進行花車遊行，一名扮演跳跳虎的演員在過程中疑似因為中暑突然倒地，現場遊客紛紛上前協助，園方工作人員也迅速介入處理。

迪士尼官方則回應稱，該名演員出現不適後，2分鐘內即被以輪椅送往園區內的醫務室，並由在場護士進行初步處理。由於昏倒的演員從倒地至送醫，全程皆未脫下頭套。有民眾拍下現場畫面，遊客們為幫助他降溫，只能從頭套的嘴部縫隙送風，不少網民因此質疑園方規定太僵化，「如果出了人命，這樣的規定還合理嗎？」

一名扮演跳跳虎的演員在過程中突然倒地。（網絡圖片）

有熱心網民致電上海迪士尼樂園，詢問是否有強制要求演員不得脫頭套，園方人員僅回應仍待主管單位進一步說明，不便對外發言。

但上海迪士尼樂園也發布聲明指出，將根據氣象預警與實際氣候情況，滾動式調整演出安排，包括縮減花車遊行規模、減少戶外排班時間等，以兼顧演職人員安全與遊客體驗。

實測鄭州地面逾70℃能「烤熟蝦子」 今年內地已發超2萬次高溫預警

內地高溫預警突破2萬次

據中央氣象局，內地今年入夏以來陷入酷熱天氣。據國家預警信息發布中心數據顯示，今年以來到16日中午12時止，中央及各地方累計已發布各級高溫預警訊息2萬248次，較去年同期大增40.31%，並較2017年以來同期平均值高出72.02%。

特別是華北、黃淮及西北地區遭遇長時間高溫濕熱天氣襲擊，多地氣溫飆破40°C，鄭州更達到44°C。