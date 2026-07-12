河北殘障男困牛場遭奴役3年　老闆聲稱政府知情　官方：已送回家

7月11日，內地著名打拐志願者上官正義揭發，河北邯鄲市臨漳縣杜村集鄉秦村一處河堤旁的牛場內，有一名身份不明的殘障人士被人長期當作苦力使用。

7月12日，臨漳縣聯合調查組通報稱，該殘障人士是3年前到村，現已為他尋回親屬並送返。養牛場老闆被公安機關依法傳喚接受調查。



上官正義稱， 在杜村集鄉秦村河堤上的一個牛場內，一名身份不明的殘障男子長期做苦力，挨打是常事。他無語言表達能力，僅知埋頭工作，居住在牛圈旁邊的鐵皮屋內，生活環境極其惡劣。

上官正義報警後遭牛場老闆跟蹤，對方承認不清楚該名殘障男子的確實身份。隨後，老闆及其兒子更在警員在場的情況下，兩次強行拉拽車門，並大喊「鄉政府都知道」。

上官正義發現一名殘障男子長期在牛場當苦力。（影片截圖）

《海報新聞》報道，上官正義表示影片在社交平台發布後，來自邢台的任先生聯絡他，稱片中男子疑似其走失多年的表弟。

在獲取具體地址後，任先生和家人已驅車趕到臨漳縣公安局，他通過警方發來的照片，初步判斷該人員與其表弟相貌極其相似。任先生稱，該男子疑似其走失約10年的表弟，有智力缺陷，呼喚其小名「老二」會有反應。同日下午5時，任先生透露警方已經通過大數據庫與其表弟的身份證信息進行匹配。

該名殘障男子在牛圈旁的鐵皮屋生活，環境非常惡劣。（影片截圖）

上官正義。（影片截圖）

7月12日，河北臨漳縣聯合調查組通報，經初步調查，該殘障男子為38歲的要某某，3年前到該縣杜村集鎮秦村。養牛場經營者高某某為其提供吃住，安排在養牛場餵牛，相關情況未向有關部門報告。

7月11日下午，當地民政部門為要某某安排全面體檢，結果未見異常。公安機關通過信息比對為其找到親屬並送回家中。高某某已被公安機關依法傳喚，接受進一步調查。下一步，該縣將開展全面排查整治。