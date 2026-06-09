20年無薪奴役　河北殘障大叔日搬20噸水泥　老闆：死了就埋

內地著名打拐志願者上官正義揭發，河北保定市清苑區臧村鎮劉莊村一家水泥經銷商，涉嫌非法奴役一名身份不明的殘障大叔長達20年，他每天都要徒手搬運20多噸水泥，多年來形同奴隸、毫無薪資。水泥店老闆更稱，該名大叔沒有身份，「死了就埋了」，並宣稱當地有關部門均知情。



殘障大叔日搬20多噸水泥。（微博＠上官正義）

上官正義介紹，一名身份不明的殘障大叔在一家水泥經銷商做了多年苦力，沒有工資。每天要裝車20多噸水泥，工作環境極其惡劣，裝卸水泥過程沒有任何的防塵措施。當上官正義趁老闆不在場時詢問殘障大叔「累嗎」，對方直言「累，想回家」。

水泥店老闆稱，這名大叔是朋友送給他，至少已有20多年，他每天清晨5時許起床，殘障大叔也一同起床工作，當被問到「沒有身份，如果死了，怎麼辦」，老闆竟冷血回應「死了就埋了」，並宣稱當地有關部門均知情。

殘障大叔身份不明，工作20多年來沒有工薪。（微博＠上官正義）

上官正義向保定市有關部門反映後，涉事水泥店的鄰居竟聲稱他將家門口的地板磚壓壞，要求賠償，後又向警方表示懷疑上官正義是「拐子佬」，會將殘障大叔騙走進行非法器官買賣，最後甚至當着警察面前開貨車揚言要撞死上官正義。

上官正義稱，揚言要撞死他的水泥店鄰居已被當地警方依威脅人身安全處以7天拘留。同時，上官正義亦在抖音收到死亡威脅。目前，殘障大叔的身世與黑幕仍待河北保定官方進一步徹查。