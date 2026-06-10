河北殘障大叔遭奴役20年終獲救　DNA確認身份　水泥店老闆落網

近日，內地著名打拐志願者上官正義揭發，河北保定市清苑區一處水泥店，涉嫌非法奴役一名身份不明的殘障大叔長達20年，他每日要在毫無防護下徒手搬運逾20噸水泥，形同奴隸且未獲分文薪資，老闆更曾冷血稱「死了就埋了」。

6月10日，當地警方證實涉事水泥店老闆已被依法拘留，殘障大叔已獲救並妥善安置於救助站，經DNA比對已尋回親屬。法律專家指出，老闆及當年「送人」的共犯，恐面臨強迫勞動或非法拘禁等重罪起訴。



殘障大叔身份不明，工作20多年來沒有工薪。（微博＠上官正義）

《中國新聞周刊》報道，保定市公安局清苑區分局一刑警透露，涉事的水泥經銷店老闆安某某已被拘留。

清苑區臧村鎮政府一位接線人員稱，殘障老人已臨時安置在保定市救助管理站，後續區政府會出情況通告。

殘障大叔已獲救並安置在救助站。（影片截圖）

事件引發關注後，清苑區人力資源和社會保障局辦公室，以及清苑區殘聯的相關領導已探望了殘障老人。

20年無薪奴役 河北殘障大叔日搬20噸水泥 老闆：死了就埋

據此前報道，上官正義揭發，河北保定市清苑區臧村鎮劉莊村一家水泥經銷商內，涉嫌非法奴役一名身份不明的殘障大叔長達20年，他每天要搬運20多噸水泥，工作環境極其惡劣，裝卸水泥過程沒有任何的防塵措施。

水泥店老闆稱，這名大叔是朋友送給他，當被問到「沒有身份，如果死了，怎麼辦」，老闆竟冷血回應「死了就埋了」，並宣稱當地有關部門均知情。

殘障大叔日搬20多噸水泥。（微博＠上官正義）

華東師範大學法學院教授劉加良表示，根據現有情況，安某某或涉嫌強迫勞動罪或非法拘禁罪。至於安某某是否使用暴力脅迫或限制人身自由，需要看偵查機關依法取證的情況。若警方偵查後發現，安某某對該老人存在毆打虐待等情形，可能還會涉及其他罪名。

另外，老人的年齡和智力狀況是判斷情節是否嚴重的考量因素之一，是否超時間、超強度、超年齡勞動以及是否有防護、防護措施是否到位、飲食休息醫療是否有基本保障，也是要考慮的因素。若證實老人是其他人「送給」安某某，這名「送人者」也要面臨法律制裁。

上官正義最新透露，根據DNA鑑定，殘障老人現年66歲，為河北石家莊平山縣回舍鎮人，2001年走失，2006年到清苑轄區，家屬曾四處尋人未果，戶籍早被註銷。

殘障大叔日搬20多噸水泥。（影片截圖）

6月10日，河北保定清苑區聯合調查組通報，經初步調查，該殘障人員為外市村民丁某某，現年66歲，約20年前到清苑區臧村鎮劉莊村，後與水泥經銷店經營者安某某同處居住，為對方工作。

事發後，清苑區有關部門於6月7日下午為丁某某安排身體檢查，結果未見異常，並對其妥善安置。同時，公安機關對丁某某開展DNA信息比對工作，6月9日已為其找到親屬。目前，公安機關已對安某某依法探取刑事拘留強制措施。