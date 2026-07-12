衛星紀錄「巴威」逐漸減弱畫面　氣旋邊緣雲層規律散開｜有片

颱風「巴威」昨（11日）晚11時20分前後在浙江台州玉環坎門登陸，其後再於今日（12日）午夜前後在浙江省溫州樂清市清江鎮沿海再次登陸，上午已由颱風級減弱為強熱帶風暴級。今早6時的衛星影像顯示，「巴威」氣旋邊緣雲層在強風作用下規律散開。



中科衛星調用超大幅寬SAR衛星AIRSAT05/「海哨二號」、「新征程01」衛星，利用SAR與光學聯合手段，對颱風過境的海面特徵和雲層特徵進行追蹤。

330km幅寬雙極化SAR影像直觀反映颱風過境掀起巨大海面渦旋，影像中心暗區展示颱風眼中的短暫平靜，漩渦邊緣強烈雷達反射展示颱風威力。

AIRSAT05/「海哨二號」衛星SAR影像。2026年7月11日，東南某海域，330km幅寬。（微信＠中科衛星）

《環球時報》報道，中科衛星「新征程01」衛星7月12日早上6時拍攝的衛星影像，記錄了「巴威」逐漸減弱的畫面。

「新征程01」衛星利用多角度空間監視相機，以對地、臨邊組合視角，觀測到颱風雲層的宏大結構，氣旋中間部分雲層較厚，反映了颱風眼風力較小，氣旋邊緣雲層在強風作用下規律散開。

中央氣象台預計，7月12日至14日，福建、浙江、江西、安徽、江蘇、山東及東北地區將有強降雨，暴雨災害風險高，需注意防範強降雨可能引發的次生災害；華東沿海地區需關注大風對海上航運、作業平台、沿海養殖等的影響。

2026年3月30日，由中科衛星科技集團有限公司、中國科學院微小衛星創新研究院合作研製的「新征程01」衛星、「新征程02」衛星在酒泉衛星發射中心成功發射入軌。

中科衛星介紹，新征程01衛星是一個「迷你太空實驗室」，配置智能太空艙，艙內外配備多角度遙感相機，艙內帶有顯示和照明、貨格和機械臂等裝置，在軌開展多項基於商用現成品（COTS）的系列科學實驗。