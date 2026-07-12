巴威減弱為強熱帶風暴級　內地三預警齊發　江浙皖局地或現龍捲風

颱風「巴威」7月11日晚上11時20分前後在浙江台州玉環坎門登陸，其後再於12日午夜前後在浙江省溫州樂清市清江鎮沿海再次登陸，12日上午已由颱風級減弱為強熱帶風暴級。

7月12日6時，中央氣象台發布颱風黃色預警、暴雨橙色預警及強對流天氣黃色預警。隨着「巴威」深入內陸，安徽、浙江、江西等12省市將迎來大暴雨，安徽、江蘇、浙江局部更面臨11級以上雷暴大風，可能會有龍捲風。



7月11日，溫州樂清市民行走在雨中。（新華社）

「巴威」兩度登陸浙江 減弱移入金華義烏

颱風「巴威」7月11日晚上11時20分前後在浙江台州玉環市坎門街道沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有13級，即約每秒40米。「巴威」其後再於7月12日午夜前後在浙江省溫州樂清市清江鎮沿海再次登陸。

12日早晨，「巴威」強度已由颱風級減弱為強熱帶風暴級，早上5時，其中心位於浙江金華義烏市境內。中央氣象台預計，「巴威」將以每小時20-25公里的速度向西北方向移動，強度逐漸減弱，將於13日在安徽東部轉向東北方向移動，14日由山東半島移入黃海北部海面，並逐漸變性為溫帶氣旋。

2026年7月12日5時至16日5時，「巴威」未來96小時路徑概率預報圖。（中央氣象台）

安徽局地將迎特大暴雨

中央氣象台預計，7月12日上午8時至13日上午8時，浙江中西部、福建北部和西部、江西中東部、安徽中南部、江蘇西南部以及河北東北部和西南部、天津西部和北部、遼寧西部和中北部、吉林北部、黑龍江南部、雲南西部、海南島等地有暴雨。

其中，安徽中南部、浙江西部、江西東北部等地部分地區有大暴雨，安徽南部等地局地特大暴雨（250～350毫米），遼寧中部、河北東北部等地局地有大暴雨（100～150毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20～50毫米，局地可超過90毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

7月11日，颱風來臨前，漁船在浙江台州溫嶺市石塘鎮東海村箬山中心漁港停泊避風。（新華社）

將迎強對流天氣 江浙皖局地或現龍捲風

中央氣象台預計，內蒙古東部、東北地區南部、華北中南部、西南地區北部和東部、江淮、江南東部和北部等地的部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，其中，安徽南部、江蘇南部、浙江北部和東部等地的部分地區將有10級以上雷暴大風，最大風力可達11級以上，局地不排除出現龍捲的可能性。

內蒙古東部、東北地區中南部、華北中南部、西南地區東部和中南部、江淮、江南等地的部分地區將有小時雨量大於20毫米的短時強降水天氣，其中，遼寧西部、河北東北部、天津北部、安徽中南部、江西北部、福建東部和西北部、海南島中部等地的部分地區小時雨量大於50毫米，最大可達90毫米以上。