強颱巴威登陸地收窄至浙江　臨海車主驚水浸高架橋泊車畫面曝光

今（11）日上午10時，中央氣象台繼續發佈颱風橙色預警，今年第9號颱風「巴威」的路徑及登陸地點再度出現變化。據最新預測，「巴威」將於12日凌晨在浙江省台州市三門至溫州市蒼南一帶沿海登陸，登陸時強度預計為颱風級。隨着巴威逐漸靠近，不少浙江台州臨海車主為防車輛被淹，紛紛把車停到未開通的高架橋以避險。



7月11日，巴威路徑預測圖。（中央氣象台）

颱風巴威逼近，浙江車主把車子開上高架橋以避險。（微博圖片）

據中國天氣消息，今（11日）下午2時左右，颱風巴威10級風圈開始影響浙江，寧波、台州、溫州、舟山一些網站出現9~12級最大陣風，其中寧波石浦風力最大，有12級，風速為35.8米/秒。

今早10時，中央氣象台繼續發佈颱風橙色預警，但颱風「巴威」的路徑及登陸地點再度出現變化，根最新預測，「巴威」將於12日凌晨在浙江省台州市三門至溫州市蒼南一帶沿海登陸，登陸時強度預計為颱風級，風力達12至13級，中心風速約為每秒33至40米。

今早6時，中央氣象台曾預測「巴威」將於12日凌晨在浙江台州至福建福鼎一帶沿海登陸，強度為強颱風級或颱風級，風力達13至14級，中心風速約為每秒38至45米。據最新預報，「巴威」登陸範圍則收窄至浙江境內，強度預測亦有所下調。

浙江處於颱風巴威危險半圓區域。（微博@中國天氣）

截至今日上午9時，「巴威」的中心位於浙閩交界東偏南方向約460公里的東海東南部海面上，即北緯25.2度、東經124.5度，中心附近最大風力已達14級（每秒42米），中心最低氣壓為950百帕。其七級風圈半徑覆蓋480至500公里，十級風圈半徑達280至350公里，十二級風圈半徑則為110至120公里。

受「巴威」外圍環流影響，江南東部和北部、江漢、江淮、黃淮等地將迎來大到暴雨，部分地區更會出現大暴雨，局部地區甚至可能錄得特大暴雨。中央氣象台已於今日10時同時發佈暴雨紅色預警及颱風橙色預警。

颱風巴威逼近，浙江車主把車子開上高架橋以避險。（微博圖片）

颱風巴威逼近 浙江車主把車子開上高架橋

據《錢江新聞》報道，預計颱風「巴威」周日凌晨直撲浙江，浙江台州臨海，大批車主將車子開到未開通的高架橋上以避險，高架公路兩側停滿車輛，只留了中間的道路讓汽車往來。當地交警部門指，颱風影響期間，以上車輛免於處罰。

微博有影片顯示，有高架橋甚至出現四排停車的誇張景象。有網民稱，2019年「利奇馬」颱風讓浙江臨海不少車輛泡水報廢，此次颱風巴威逼近，一定要提前做好準備。與此同時，浙江寧波、武義等地也宣佈道路泊位免費停放。