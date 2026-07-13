內地6月增7.9萬宗新冠病例　專家拆解夏季感染為何反覆出現小高峰

中國疾病預防控制中心官網日前公布，6月內地報告新增新冠肺炎確診病例7.9萬宗，報告病例數總體呈上升趨勢。目前，優勢流行株仍為Omicron（奧密克戎）變異株NB.1.8.1及其亞分支。



同濟大學附屬上海市肺科醫院呼吸科主任醫師胡洋表示，疫情雖未爆發大規模流行，但夏季的感染病例增多與免疫屏障衰減及暑期人員流動增加等幾個因素有關，民眾切勿盲信「夏季高溫無病毒」的誤區，在人群密集場所或乘坐公共交通工具時應佩戴口罩。



7月8日，中國疾病預防控制中心官網發布的《全國新型冠狀病毒感染疫情情況（2026年6月）》數據顯示，2026年6月全國新增確診病例7.9萬宗，其中重症病例130宗、死亡病例1宗（基礎疾病合併新冠病毒感染死亡），報告病例數總體呈上升趨勢。

哨點醫院監測顯示，門急診流感樣病例新冠病毒陽性率從6月第一周的2.9%連續上升至6月最後一周的6.4%。

中國疾控中心官網7月8日發布的《全國新型冠狀病毒感染疫情情況（2026年6月）》。（中疾控官網）

人民日報健康客戶端報道，同濟大學附屬上海市肺科醫院呼吸科主任醫師胡洋表示，新冠病毒感染在每年的6、7、8月份都會出現一個小高峰，但總體情況在可控範圍內，尚未出現大規模流行趨勢。

回顧中國疾控中心過去3年同期數據，2023年6月報告新增重症1968宗，7月重症降至455宗，呈持續下降態勢；2024年6月新增重症112宗，7月升至203宗，且陽性率增速加快，從月初的8.9%大幅增長升至月底的18.7%，總體呈「6月抬頭、7月加速、8月達峰」態勢；2025年6月新增確診333229宗，7月降至226567宗，發展趨勢類似2023年，呈緩慢波動下降。

同濟大學附屬上海市肺科醫院呼吸科主任醫師胡洋。（微信）

胡洋表示，新冠病毒仍以冬春季流行為主，夏季氣溫較高，病毒在陽光暴曬下相對不易生存，相較冬春季節仍處於較低水平，但新冠病毒傳播是多重因素綜合作用的結果，不能簡單套用「高溫等於低傳播」的公式。

6、7、8月的感染病例增多，可能與幾個因素有關。第一，免疫屏障的周期性衰減。秋冬感染後建立的免疫保護，會隨時間推移逐漸減弱，到次年夏季恰好處於保護力的低谷期，所以到6、7月份可能出現小高峰。

新冠病毒感染病例增多。（小紅書）

新冠病毒感染病例增多。（小紅書）

其次，病毒持續變異。新冠病毒大約每3至6個月會產生新的優勢變異株，從早期的XBB系列到JN.1系列，再到目前的NB.1.8.1，新變異株的免疫逃逸能力不斷增強。有研究發現，NB.1.8.1和XFG等變異株具有高度免疫逃逸能力，使既有感染或疫苗建立的保護效力面臨挑戰。

第三，夏季人員流動增加，接觸頻率更高，尤其是暑期迎來旅遊旺季、各類聚會增多，客觀上為病毒傳播創造更多機會。

第四，室內環境封閉，人長時間留在密閉的冷氣房，空氣不流通，病毒容易聚集。同時，冷氣環境可能讓呼吸道黏膜變得乾燥，降低局部防御能力。

內地12至17歲人群接種新冠疫苗有序進行 。（新華社）

胡洋介紹，2024年新冠感染的變化趨勢是「6月小高峰、7月加速、8月達峰」模式。今年6月的上升態勢與2024年有相似之處，但絕對水平低得多。是否會重覆2024年的走勢，還需要觀察7月的數據。

胡洋建議，公眾在人群密集場所或公共交通出行時應佩戴口罩；勤洗手，避免用不潔凈的手觸摸眼、鼻、口；免疫力較弱人群，如長者、長期病患者等應根據指引接種疫苗。若有發燒、咳嗽等相關症狀，可對症服藥以加快好轉、預防重症，同時注意居家休息，必要時及時就醫。