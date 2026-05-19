武漢新冠疫情中的「F4」已有三人落馬　中國治理的一個關鍵在人

5月17日，又一位正部級高官被官宣落馬：全國政協常委、農業和農村委員會副主任王曉東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

王曉東一個為外界所熟知的身份是他在2020年新冠疫情開始肆虐的時候擔任湖北省省長，他在湖北和武漢防疫期間的表現遭到廣泛批評，如今他的落馬具有警示意義。那時的王曉東與時任湖北省委書記蔣超良、時任武漢市委書記馬國強、時任武漢市市長周先旺因為主管武漢防疫工作，被外界稱作「疫情F4」或「武漢F4」。

王曉東生於1960年，早年在江西省委機關工作，1993年調任貴州省委辦公廳正處級秘書，1998年升任貴州省委秘書長、辦公廳主任。2000年，年僅40歲的王曉東升任貴州省委常委、貴陽市委書記，開始主政省會城市，躋身副部級。2007年他又出任貴州省委常委、常務副省長，2011年跨省調任湖北省省委常委，次年出任湖北省常務副省長，2017年他升任湖北省省長，成為正部級高官。王曉東的仕途順風順水，然而突如其來的新冠疫情，改變了他乃至「武漢F4」的命運。

2020年新冠疫情在武漢開始出現，時任武漢市市長周先旺。（微博視頻截圖）

新冠疫情是本世紀持續時間最長、波及最廣的全球公共衛生事件，大量人的命運都受到影響。時間回到6年多前的2020年1月初，當時新冠疫情已經在武漢小範圍傳播，但遺憾的是，當時武漢官方對外說法是未發現明確的人傳人證據，直到2020年1月20日著名醫學專家鍾南山院士公開證實人傳人，武漢、湖北乃至整個中國才啟動大規模疫情防控行動。

儘管以後來的視角來看，除了像中國這樣的極少數國家能有效阻斷疫情傳播長達3年之間之外，全球範圍都普遍出現疫情失控，但以當時人們的視角來看，「武漢F4」的防疫不力確實讓許多人大失所望。

正是因為新冠疫情的爆發，「武漢F4」的命運發生改變。2020年2月13日，在輿論場普遍批評武漢防疫不力的情勢下，湖北省委書記蔣超良和武漢市委書記馬國強同時被免職，分別由上海市長應勇、濟南市委書記王忠林接任。

2020年2月13日，時任湖北省委書記蔣超良被免職。（新華社）

1年後的2021年1月，周先旺不再擔任武漢市長，退居二線，轉崗湖北省政協。同年5月，尚未到正部級退休年齡的王曉東卸任湖北省長，交棒給時任武漢市委書記王忠林。再之後，蔣超良、周先旺分別在2025年2月、2025年7月被查，而曾在疫情期間調任湖北、武漢的應勇、王忠林都分別升任最高人民檢察院檢察長、湖北省委書記。現今，卸任湖北省省長5年的王曉東被查，意味着「武漢F4」已有三人落馬。

如果2020年武漢未出現新冠疫情，「武漢F4」會有不一樣的仕途走向，但一場公共衛生事件暴露出他們的短板，改變他們的政治命運。現在回過頭來看，蔣超良、王曉東、周先旺均涉嫌嚴重違紀違法，馬國強防疫不力，說明他們當年都不稱職。

毛澤東曾說，政治路線確定之後，幹部就是決定的因素。1992年鄧小平在南方談話中說過：「中國的事情能不能辦好，社會主義和改革開放能不能堅持，經濟能不能快一點發展起來，國家能不能長治久安，從一定意義上說，關鍵在人。」

小到一個地區，大到一個國家，官員是否德才兼備往往直接影響政府治理的成效。中國革命的成功、改革開放以來的國家發展，都離不開一批批德才兼備的幹部。「武漢F4」故事說明，在中國現代化進程中，選拔德才兼備的官員是重中之重。