王行環涉隱性腐敗被「雙開」　曾任武漢抗疫雷神山醫院院長

湖北省紀委監委網站消息，經湖北省委批准，湖北省紀委監委對武漢大學中南醫院原黨委常委、院長王行環嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。官方通報指王行環搞權色、錢色交易，在醫療領域搞新型隱性腐敗等。



王行環。（人民日報）

通報稱，王行環搞投機鑽營，結交政治騙子，串供、偽造證據，對抗組織審查；違反組織原則，在幹部任用考察工作中，隱瞞事實真相為本人謀取人事利益；搞權色、錢色交易，違規領取績效獎金；違規向醫藥企業攤派費用；在醫院工程項目監管工作中，不正確履行職責，造成不良影響；在醫療領域搞新型隱性腐敗，利用職務便利為他人在醫療設備採購、工程項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指，經湖北省紀委常委會會議研究並報中共湖北省委批准，決定給予王行環開除黨籍處分；由湖北省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開數據顯示，王行環1965年8月生，北京大學醫學博士，泌尿外科專家，博士生導師。2015年7月王行環任武漢大學中南醫院院長，2020年2月冠病疫情時臨危受命，任武漢雷神山醫院院長。

武漢雷神山醫院是為應對2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，由武漢市人民政府決定建設的專門應急醫院，運轉67天以來共收治了逾2千名新冠肺炎患者。