巴威環流致瀋陽暴雨水淹車頂　市民街上划艇游泳　全市停工停課

7月13日6時，中央氣象台繼續發布暴雨橙色預警、颱風藍色預警、強對流天氣藍色預警。已減弱為熱帶風暴的「巴威」將向北偏東轉東北方向移動，料14日經山東移入黃海，但「巴威」的外圍環流仍為吉林、遼寧等多地帶來強降雨。



7月13日，遼寧瀋陽市防汛抗旱指揮部啟動全市防汛二級應急響應，除了保障城市基本運行的單位，全市機關、企事業單位原則上居家辦公，全市中小學、幼兒園、校外培訓機構停課；全市94個景區景點暫停開放。



瀋陽暴雨多個路段水浸，市民要涉水而行。（影片截圖）

遼寧省氣象台消息，7月12日晚上8時至13日上午9時，遼寧省中部地區出現暴雨到大暴雨，瀋陽地區13個氣象站出現特大暴雨，其他大部地區出現小雨到中雨。

7月13日上午，遼寧省防汛抗旱指揮部辦公室通報，受降雨影響，遼河、渾河、太子河、蒲河等河流出現明顯漲水過程。為應對本輪降雨，截至13日上午6時，全省共轉移171412人，其中瀋陽2587人、撫順156933人。

瀋陽暴雨多個路段水浸，有人在水中划艇。（影片截圖）

瀋陽暴雨多個路段水浸，有市民在街上游游泳。（影片截圖）

遼寧瀋陽市、撫順市、錦州市、鐵嶺市、盤錦市7月13日全市停課、停業、停工；遼陽市13、14日全市中小學、幼兒園、校外培訓機構停學停課。

瀋陽市遭遇強降雨侵襲，部分路段被水淹浸，市民要涉水而行，有人在水中划艇，甚至有人在街上游泳。市氣象台已發布暴雨紅色預警。7月13日上午9時10分，瀋陽市防汛抗旱指揮部發布全市防汛紅色預警，提升全市防汛應急響應級別至一級。

《極目新聞》報道，瀋陽市的暴雨持續多時，當地有多個路段水浸。瀋陽市于洪區細河南路被黃泥水淹浸，有車輛被淹沒僅露出車頂。有超市老闆稱，7月11日晚當地已經下暴雨，當時路面出現積水但很快消退，7月13日凌晨2時許暴雨再次來襲，他和妻子凌晨4時趕往超市時，發現積水已經淹沒街道，湧入店內，不少貨物被積水浸濕。

瀋陽市于洪區細河南路被黃泥水淹浸。（極目新聞）

超市老闆表示，現時路面已無法通行，路段水最深處可能達兩米，路邊的車輛基本被淹沒。他又稱，直至7月13日上午10時，當地暴雨持續超過8小時。

瀋陽暴雨多個路段水浸，有車輛被淹沒僅露出車頂。（影片截圖）

截至7月13日上午8時許，瀋陽因降雨產生的73處積水點位全部封閉，市防汛抗旱指揮部辦公室提醒市民非必要不出門，如需出門請繞開積水路段，不要在低窪易澇區域停車，不要涉險通過積水路段和下穿橋。