每秒520萬億次浮點運算　中國自研AI晶片取得架構突破

《央視新聞》報道，7月13日，中國首顆採用軟件定義與三維近存計算技術的AI晶片在上海正式亮相。這顆晶片在14納米製程工藝上，實現了每秒520萬億次浮點運算的算力，其最大特點是通過底層架構創新，走出了一條不依賴先進制程的高端算力發展路徑。



據了解，該晶片採用了軟件定義與三維近存計算相結合的技術路線。一方面，通過軟件定義晶片技術，硬件資源可以根據不同任務動態調配，大幅提升算力利用率；另一方面，通過三維垂直堆疊技術，將計算單元與存儲單元緊密集成在一起，訪存帶寬達到每秒6.4TB，從架構上緩解了長期困擾晶片設計的「存儲牆」瓶頸。

中國首顆採用軟件定義與三維近存計算技術的AI晶片在上海正式亮相。（央視新聞）

由於不再單純依賴製程微縮來提升性能，這條技術路線的供應鏈更加穩定可控。同步發佈的還有與該晶片配套的全棧軟件工具鏈，兼容主流深度學習框架，並形成了從單張加速卡、AI伺服器，到液冷超節點、大規模智算集群的完整產品體系，能夠為大模型訓練與推理提供規模化、可落地的算力支撐。

業內認為，這標誌着中國在高端算力晶片領域，探索出了一條以架構創新代替製程追隨的自主發展新路，對夯實人工智能算力底座具有重要意義。